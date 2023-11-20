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【以巴戰爭】法國派直升機航母至地中海 醫療援助加沙

環球政治 16:00 2023/11/20

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的辦公室周日（19日）宣布，法國準備派遣直升機航母迪克斯穆德號（Dixmude）前往地中海東部，為飽受戰亂的加沙（Gaza）提供醫療援助。

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馬克龍辦公室證實，迪克斯穆德號將在本周初起航，並在未來幾天內抵達埃及。法國也計劃於本周初派一架載有10多噸醫療物資的包機。

法國更將在本周四（23日）至下周四（30日）的歐洲航班上提供醫療設備，馬克龍辦公室形容此舉是為歐洲的努力作出貢獻。

聲明指法國正動用一切可行手段，幫助將需緊急護理的傷病兒童由加沙地帶疏散到醫院。

馬克龍其後在社交平台X（前稱Twitter）表示，如必要的話，他最多可安排50名加沙兒童送往法國醫院治療。

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馬克龍與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話時，表示有太多平民傷亡。他也提醒內塔尼亞胡，指絕對有必要區分恐怖分子與平民，及立即實現人道主義休戰，以實現停火。

馬克龍上周六（18日）也與卡特爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），就釋放加沙人質的談判作交談。

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責任編輯：鄭錦玲

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