【網上傳聞】網傳裁員25000人 阿里巴巴闢謠並稱已報警

近日新聞多多的阿里巴巴（09988），近日又被網上傳聞即將裁員2.5萬人，據《第一財經》報道，指集團澄清「指裁員謠言接二連三，但假的就是假的」。報道指，阿里巴巴方面針對此次謠言已報警。

阿里巴巴周一（20日）收報74.45元，升1.6%，成交額81億元。

阿里據報此前已對裁員謠言進行過闢謠。近兩個月，一些曾在社交媒體上製造或轉發「大裁員」謠言的博主都正式發文澄清和致歉，呼籲其他轉發的媒體、自媒體主動刪除，共同維護清朗網絡空間。

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阿里巴巴上周公布季績，截至9月底止財年第二季度，純利277.1億元（人民幣，下同），成功扭虧為盈；非公認會計準則計算，第二財季淨利潤達到401.88億元，按年升18.8%，略遜於預期；季度收入達2,247.9億元，按年升8.5%。

此外，據美國證交會（SEC）網上資訊披露，馬雲家族信託旗下公司JC Properties Limited及JSP Investment Limited，計劃各自將所持的500萬股阿里ADS，轉換為自由流通股票，並擬於周二(21日)出售，涉及股份市值達約8.71億美元（折合近68億港元）。

至於阿里分拆大計出現變動，集團表示，雲智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進雲智能集團的完全分拆，而是會面對不確定的環境，專注建立雲智能集團可持續增長的模型；盒馬方面，因評估市況和其他有助成功交易的因素而暫緩 IPO 計劃。

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記者：李兆明