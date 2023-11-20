中銀香港全力支持第六屆進博會貿易投資對接會 

中國銀行（香港） （「中銀香港」）全力支持第六屆中國國際進口博覽會（「進博會」）貿易投資對接會（「對接會」），今年成功協助招募 92 家來自不同行業及規模的香港企業以線上線下形式參會，與母行中國銀行共同為企業安排線上線下的一對一商貿對接，協助中小企尋找更多業務機遇，助力招展招商、促進成交對接。

中國銀行作為進博會唯一戰略合作夥伴和銀行類綜合服務支持企業，連續第六屆在進博會期間舉行對接會，邀請展客商進行一對一高效洽談和精準對接，促進展客商深度交流與合作。同時，本屆對接會特設「投資中國」、「快閃空間」及「流動集市」專區，組建產業深度觀展團並設立金融服務驛站，進一步提升專業服務效能，助力進博會愈辦愈好。中國銀行及中銀香港的服務於今年的對接會全面升級，包括通過「惠如願 ‧ 中銀 e 企贏」全球跨境撮合系統，撮合來自 69 個國家和地區近 4,000 家參展商、採購商和投資商提供集貿易洽談、投資交流、產業合作、產品發佈、推介路演、金融對接為一體的綜合服務，提供更全面的參會資訊、更精準的需求對接、更豐富的融服務和更多元的參展體驗。中銀香港亦通過「中銀商聚」流動應用程式，向本地企業發佈更多「進博會」活動的資訊，助力企業把握商機。

第六屆進博會對接會由中國國際進口博覽局、國家會展中心（上海）及中國銀行共同主辦，是進博會規模最大、時間最長的配套現場活動，為近 4,000 家展客商搭建洽談對接平台，達成合作意向逾 400 項，累計實現意向合作金額約 181 億美元，在促進展客商成交投資方面發揮了重要作用。

中國銀行積極支持海外企業走進中國，助力中國企業走向海外，融入全球供應鏈和價值鏈，實現二次發展，致力促進中外經貿往來和互利共贏。中國銀行連續六屆進博會對接會期間累計招募逾 2.8 萬家企業，包括 2.2 萬家內地企業及 6,000 餘家海外展商，達成逾 1 萬輪次線上線下洽談對接，累計促成合作意向 5,000 多項，為進博會參展商企業提供全方位支援，促進中外企業互利共贏。

(特約)