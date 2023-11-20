金隅22億人幣收購 居然之家10%股權

內地水泥商及地產發展商金隅集團(02009) 宣布，以22億人幣收購內地上市企業居然之家(深：000785) 的10%股權。居然之家主要從事連鎖零售店經營、搭建數字家居行業服務平台及提供設計、裝飾、智能家居、物流及配送服務，其股東亦包括2018年入股的阿里巴巴(09988)。至3時15分，金隅報0.78元上升1.3%。居然之家全日收報3.51元人民幣跌1.4%。

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金隅表示，居然之家專業經營家具賣場，擁有成熟、高效及覆蓋全國的家居建材流通網絡和線下門店資源，並且擁有豐富的賣場經營管理經驗、以及面向消費者的強大品牌影響力及營銷能力。集團與居然之家多個業務板塊可產生良好的協同效應。交割後，和對方持續深入的業務合作將有利於豐富及優化公司的產業鏈，提升公司的核心競爭力。金隅又指，收購事項是公司響應國家國企民企雙向混改政策號召，與居然之家致力於實現長期穩定的戰略合作夥伴關係。

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