【MPF】調查：在職人士要求強積金投資平均回報率11%　基金公會倡做好預期教育

香港投資基金公會對香港強積金計劃成員進行了一項調查，顯示在職人士要求強積金投資的平均回報率達11%，大多數受訪在職人士有興趣投資於可持續發展基金和高收益債券基金。在投資ESG基金和基礎設施債券方面，受訪者更要求13%和12%的回報。

調查於今年八月底至九月中進行，訪問1001名25至64歲在職香港居民。基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦坦言，受訪者預期11%回報率在強積金基金而言屬高水平，買高風險產品才可能達到該等回報率，相信這與近年定期存款利率高企，受訪者對強積金投資回報的預期也見提高有關。他認為需做好供款人預期教育，向其解釋高投資回報伴隨高風險，強積金的實際回報與預期或有偏差。

調查發現，受訪的在職人士平均於37歲左右開始規劃退休，預期退休年齡約61歲，平均認為需要760萬元才能維持退休前的生活水平。受訪者預計儲蓄能維持17年的退休生活，但以本港平均預期壽命85歲計，儲蓄顯然不夠。

三分一在職人士信定存對沖風險

調查亦顯示，有近三分之一的65歲以下在職人士，尤其是55歲以下和高收入，認為定期存款可對沖通脹風險，分別有26%和23%受訪者選擇美股和債券，18%人選擇港股。26%的在職人士認為強積金計劃提供的基金種類不足，在現時未納入強積金計劃的基金類別中，大部分受訪者對可持續發展基金、高收益債券基金以及新科技行業相關的基金感興趣。

公會行政總裁黃王慈明表示，希望在職人士檢視強積金時，能平衡地看風險與回報。對於業界有聲音希望有多些強積金基金產品，她指，公會不希望「周街好多新產品」，因為強積金產品亦需有規模效應，公會建議現有產品例如均衡類、債券類，加入其他類型的資產，使經風險調整後回報得到改善。

相關文章：

【MPF】積金評級：強積金10月份投資虧損約2.56% 每名成員平均蝕約5900元

記者：胡學能