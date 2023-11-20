【AI監管】德意法達成共識　同意未來AI監管方向

▲ 德國、法國和意大利就未來AI監管達成了協議，協議有望加速有關議題在歐洲層面的討論。

人工智能（AI）一直是歐洲各國談判桌上的重要命題，英國在本月舉辦了首屆AI安全峰會，德國及意大利政府亦在上周會談時將AI列入議程內。而近日德國、法國和意大利就未來AI監管達成了協議，協議有望加速有關議題在歐洲層面的討論。

路透社報道，一份聯合文件顯示，法國、德國及意大利對如何監管AI達成了共識，三國政府均支持「透過行為準則進行強制性自我監管」AI基礎模型，並反對「未經測試的規格」。

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文件強調，《人工智能法案》旨在監管AI應用，而非技術本身，風險亦在於AI程式的應用多於技術。文件又指，模型的開發者需定義模型卡片（model cards），卡片應包含模型相關資訊，以了解模型的功能和長短處。卡片政策亦會以開發者社群的最佳實踐方法為基礎進行。文件表示，現階段不應實行任何制裁措施，當違反行為守則出現並持續一段時間後，就應建立制裁制度。

責任編輯：歐朗欣

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