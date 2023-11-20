攜程集團與中國對外文化交流協會建立合作關係　攜程集團獲委任為「你好！中國」合作夥伴以推廣入境旅遊 

攜程集團與中國對外文化交流協會簽署為期三年的合作備忘錄，合力推廣中國入境旅遊。攜程集團聯合創辦人兼董事局主席梁建章及攜程集團首席營銷官孫波均有出席簽署儀式。



「你好！中國」活動由中國對外文化交流協會發起，旨在促進中國與世界各地遊客之間的文化交流、建立友誼。



中國對外文化協會與攜程集團簽署策略框架協議，共同推行「你好！中國」計劃，包括製作全球宣傳片和「你好！中國」數碼傳播活動。此外，雙方也將著力打造入境旅遊服務平台、舉辦各類活動，例如中國國際旅遊博覽會、中法文化旅遊年、中美旅遊高層對話、世界旅遊大會等。

▲ 攜程集團等企業聯合發布入境旅遊合作舉措。

中國國務院較早前宣布多項促進旅遊的措施，包括優化簽證和海關清關政策、增加飛往主要目的地的國際航班載客量和航線，以及為外國遊客提供更優質的入境旅遊產品及資訊服務。此次合作配合更新的旅遊政策，可望進一步推動中國入境旅遊國際化。

作為官方合作夥伴，攜程集團和中國對外文化交流協會將在各個市場的平台上推廣 「你好！中國」活動。集團將進一步製作精彩內容，詳細介紹精選項目和服務，推廣中國為獨特而好客的旅遊目的地，且充滿悠久歷史和文化遺產。

此外，攜程集團亦將與中國文化中心、旅遊局及其他機構合作，推廣和展示中國獨有的景點、體驗及美景。

未來三年，攜程集團計劃投資在平台技術、市場推廣和產品整合方面，以促進中國入境旅遊的發展。

▲ 攜程集團董事局主席梁建章向出席儀式的嘉賓致辭。

梁建章表示: 「攜程將多方面助力入境遊發展，包括利用平台技術能力，提升入境便利程度；集中海外資源，配合國家旅遊宣傳；整合中國旅遊特色產品，吸引各地遊客來華體驗。」

攜程集團數據顯示，內地入境旅客的十大來源地為南韓、美國、日本、新加坡、澳洲、馬來西亞、加拿大、泰國、英國及德國。2023 年首十個月入境旅客人數與2022 年同期比較錄得四位數增長，相當於疫情前水平的六成以上。

最受入境旅客歡迎的內地十大城市中，深圳和上海位居榜首，其餘分別是廣州、北京、珠海、杭州、佛山、廈門、中山和成都。Trip.com 的十大熱門酒店排行榜也反映了深圳和上海的受歡迎程度，排行榜中七成的酒店位於深圳，預訂量第二和第三的酒店則位於上海。

自今年恢復境外旅游以來，攜程集團平台錄得的中國內地相關訂單持續增加。從香港和澳門到內地的航班預訂量及香港跨境高鐵票預訂量持續上升。同時，與 2019 年相比，港澳遊客的整體內地旅遊產品預訂量增長了154.3%。集團數據顯示，最受香港和澳門遊客歡迎的五大內地城市分別是深圳、廣州、上海、珠海和北京。2019 年疫情前，香港澳門遊客更傾向於選擇上海、深圳、廣州、北京和珠海。

根據 Trip.com 的資料，由於政府和旅遊業界共同努力促進中國內地入境遊，中國內地旅遊需求短期內有望增加。例如，政府簡化了多國遊客的簽證申請流程，並自 11 月 1 日起取消了入境旅客填寫入境健康申報表的要求。香港入境事務處的數字顯示，「雙十一」週末港人經各陸路口岸北上較取消健康申報表的首個周末稍微上升 5,500 人次。Trip.com 數據亦顯示，全球對中國內地入境旅遊的搜索結果在第三季度較第二季度顯著上升近四成。

Trip.com 最近推出《中國旅遊指南》，內容涵蓋酒店預訂、旅行建議、交通選擇、支付方式、熱門景點推介等旅遊相關資訊，以提升國際遊客遊覽中國的體驗。該指南自 9 月份推出以來，已經為近 10 萬名海外遊客提供服務。最近幾個月，電子支付服務供應商亦相繼採取措施以簡化流程和 增強支付功能。目前，多家主要電子支付供應商已容許國際旅客將信用卡綁定於電子支付系統上，以便於中國使用，比起以前旅客需擁有內地的銀行賬戶或銀行卡才能使用支付平台方便得多。攜程集團將繼續與周邊行業合作，以提升整個入境旅遊流程，改善外國遊客的旅遊體驗。

攜程集團堅信旅遊具有聯繫不同文化、促進人與人之間交流的能力，並有十足信心中國將加強和完善其入境旅遊設施和策略，成為能吸引更多全球旅客到訪的目的地。

關於攜程集團

攜程集團是全球首屈一指的旅遊服務平台，旗下品牌包括 Trip.com、攜程旅行（Ctrip）、Skyscanner（天巡）及去哪兒網（Qunar）。攜程集團致力提供豐富的旅遊資訊，讓世界各地旅客作出精明選擇，輕鬆預訂價廉物美的旅遊產品及服務；同時透過匯集全面的旅遊內容與資訊，以及由流動應用程式、網頁及 24 小時全球客戶服務支持組成的先進交易平台，協助合作夥伴將旅遊產品與服務聯繫廣大用戶。攜程集團於 1999 年創立，2003 年在納斯達克上市，2021年在香港交易所正式掛牌。攜程集團秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成為全球最知名的旅遊集團之一。欲了解更多攜程集團的資訊，請瀏覽：group.trip.com。

(特約)