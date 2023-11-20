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【Windows 11又出事】Windows新安全更新現漏洞　需無限重啟＋工作列被消失

科技 15:06 2023/11/20

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為提供最新安全威脅保護，微軟（Microsoft）會定期更新旗下的作業系統Windows。然而，Windows 11在上周推出例行性安全更新版本後，出現多宗故障，包括：工作列圖示無故消失、工作列無法使用，及需不斷重啟電腦。

【超級電腦】全球500大超級電腦排名揭曉　Frontier蟬聯冠軍

涉事的安全更新是Windows 11的例行性安全更新版本「 KB5032190」，據外媒《Windowslatest》報道，有許多網民於Reddit論壇、Feedback Hub官方專頁回報災情指，安裝更新後，「虛擬桌面」動畫變慢、電腦桌布（Wallpaper）呈現「破碎」現象、屏幕底部工作列的圖示變成空白、工作列圖示及實際操作錯誤，如點擊Microsoft Word圖示會開啟了Microsoft Edge、點擊OneNote會開啟Word等。

還有人反映，雖然開啟錯誤程式的問題，可以透過在「工作管理員」中終止檔案解決，但它會在使用後30分鐘內再次啟動。有受影響的用戶指：「這只會降低我的工作效率。」

23H2或22H2版本　無法更新兼不斷重啟

該報道又指，在23H2或22H2版本上安裝「KB5032190」 後，或會遇到更嚴重問題，不但無法完成更新，更會在安裝過程中陷入「無限重啟」的循環之中。據悉，已有不少家用版、專業版及企業版的用家已回報相關問題。

其中，有一名網民分享，當更新進度到95%，電腦便會自動重新開機，且會告知用家是次更新失敗。接著系統會再次重新開機，並執行更新，「無限循環、無法停止」。最終，該網民透過系統還原才能恢復正常。

【Window 11更新】Window 11更新至23H2　Microsoft Teams對話功能更易用

【創新技術】Microsoft石英玻璃儲存技術　資料可封存於玻璃片1萬年

責任編輯：殷凱怡

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