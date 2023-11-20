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【港元拆息】HIBOR全綫升 3個月期創近23年高 銀行界料拆息仍有上行空間
港元拆息於周一（20日）全綫向上，與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，重新見5厘水平，升17.85點子至5.21厘，與1星期及兩星期拆息同創近兩個月高位。
|到期日
|港元利息結算率（%）
|較上一日變動
|隔夜
|4.82845
|＋12.62點子
|1星期
|5.13738
|＋29.96點子
|2星期
|5.13738
|＋24.82點子
|1個月
|5.21351
|＋17.85點子
|2個月
|5.44256
|＋4.64點子
|3個月
|5.45994
|＋3.77點子
|6個月
|5.48149
|＋5.66點子
|12個月
|5.54119
|＋4.45點子
短期拆息方面，隔夜HIBOR升12.62點子至4.83厘，1星期HIBOR升29.96點子至5.14厘，2星期HIBOR升24.82點子至5.14厘。
中長綫拆息方面，2個月HIBOR升4.64點子至5.44厘，是2007年10月以來最高。3個月期HIBOR升3.77點子至5.46厘，是2001年1月以來最高。6個月HIBOR升5.66點子至5.48厘。12個月期HIBOR升4.45點子至5.54厘。
上商：ETF派息需求疊加年結令拆息升 料港銀下月不加P
上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，有國際的交易所交易基金（ETF）近期需資金派息，加上接近年結，都令港元拆息抽高，而港匯近日較強，代表隨後可能貶值的風險增加，故亦會在拆息水平上反映，以抵消之後可能貶值的風險。他估計年底前，1個月、3個月HIBOR有機會分別見5.4厘、5.6厘。
他又指，由於近日美元弱勢，加上港股、A股表現略改善，都令港元有些支持。至於下月港元最優惠利率（Prime rate，P）走向，他相信，由於聯儲局不加息，港元和拆息即使上升，香港大型銀行亦不會加P，中小行雖成本壓力高，但考慮市場競爭影響，如無必要亦不會加P。
華僑：港匯年底前或觸7.76
華僑銀行經濟師姜靜認為，年結季節需求令1個月、3個月港元拆息上升，估計年底有機會分別升至5.4厘、5.5厘以上。港匯近日走強主要是市場估美國或明年第二季減息，令美元失守104，加上人民幣近期走穩、港美息差收窄，都令港元有支持，年底前港匯有可能觸7.76至7.77等水平。
姜靜表示，美國若沒進一步加息，相信香港亦不會加P，而美國10年期國債孳息率近期回落不少，整體大部分市場人士認為儲局會轉向、美息將下行，資金流動性將會稍鬆，相信香港銀行在管理流動性上亦會考慮外圍時機，亦未必急於加按息。
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