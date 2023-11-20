【港元拆息】HIBOR全綫升　3個月期創近23年高　銀行界料拆息仍有上行空間

▲ 【港元拆息】港元拆息全綫走高 1個月HIBOR升至5.21厘、3個月期創近23年高

港元拆息於周一（20日）全綫向上，與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，重新見5厘水平，升17.85點子至5.21厘，與1星期及兩星期拆息同創近兩個月高位。

到期日 港元利息結算率（%） 較上一日變動 隔夜 4.82845 ＋12.62點子 1星期 5.13738 ＋29.96點子 2星期 5.13738 ＋24.82點子 1個月 5.21351 ＋17.85點子 2個月 5.44256 ＋4.64點子 3個月 5.45994 ＋3.77點子 6個月 5.48149 ＋5.66點子 12個月 5.54119 ＋4.45點子

短期拆息方面，隔夜HIBOR升12.62點子至4.83厘，1星期HIBOR升29.96點子至5.14厘，2星期HIBOR升24.82點子至5.14厘。

中長綫拆息方面，2個月HIBOR升4.64點子至5.44厘，是2007年10月以來最高。3個月期HIBOR升3.77點子至5.46厘，是2001年1月以來最高。6個月HIBOR升5.66點子至5.48厘。12個月期HIBOR升4.45點子至5.54厘。

上商：ETF派息需求疊加年結令拆息升 料港銀下月不加P

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，有國際的交易所交易基金（ETF）近期需資金派息，加上接近年結，都令港元拆息抽高，而港匯近日較強，代表隨後可能貶值的風險增加，故亦會在拆息水平上反映，以抵消之後可能貶值的風險。他估計年底前，1個月、3個月HIBOR有機會分別見5.4厘、5.6厘。

他又指，由於近日美元弱勢，加上港股、A股表現略改善，都令港元有些支持。至於下月港元最優惠利率（Prime rate，P）走向，他相信，由於聯儲局不加息，港元和拆息即使上升，香港大型銀行亦不會加P，中小行雖成本壓力高，但考慮市場競爭影響，如無必要亦不會加P。

華僑：港匯年底前或觸7.76

華僑銀行經濟師姜靜認為，年結季節需求令1個月、3個月港元拆息上升，估計年底有機會分別升至5.4厘、5.5厘以上。港匯近日走強主要是市場估美國或明年第二季減息，令美元失守104，加上人民幣近期走穩、港美息差收窄，都令港元有支持，年底前港匯有可能觸7.76至7.77等水平。

姜靜表示，美國若沒進一步加息，相信香港亦不會加P，而美國10年期國債孳息率近期回落不少，整體大部分市場人士認為儲局會轉向、美息將下行，資金流動性將會稍鬆，相信香港銀行在管理流動性上亦會考慮外圍時機，亦未必急於加按息。

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