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【港元拆息】港元拆息全綫走高　1個月HIBOR升至5.21厘、3個月期創近23年高

股市 14:24 2023/11/20

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【港元拆息】港元拆息全綫走高　1個月HIBOR升至5.21厘、3個月期創近23年高

港元拆息於周一（20日）全綫向上，與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，重新見5厘水平，升17.85點子至5.21厘，與1星期及兩星期拆息同創近兩個月高位。

到期日港元利息結算率（%）較上一日變動
隔夜4.82845＋12.62點子
1星期5.13738＋29.96點子
2星期5.13738＋24.82點子
1個月5.21351＋17.85點子
2個月5.44256＋4.64點子
3個月5.45994＋3.77點子
6個月5.48149＋5.66點子
12個月5.54119＋4.45點子

短期拆息方面，隔夜HIBOR升12.62點子至4.83厘，1星期HIBOR升29.96點子至5.14厘，2星期HIBOR升24.82點子至5.14厘。

中長綫拆息方面，2個月HIBOR升4.64點子至5.44厘，是2007年10月以來最高。3個月期HIBOR升3.77點子至5.46厘，是2001年1月以來最高。6個月HIBOR升5.66點子至5.48厘。12個月期HIBOR升4.45點子至5.54厘。

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