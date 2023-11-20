hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【港元拆息】港元拆息全綫走高 1個月HIBOR升至5.21厘、3個月期創近23年高
股市 14:24 2023/11/20
港元拆息於周一（20日）全綫向上，與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，重新見5厘水平，升17.85點子至5.21厘，與1星期及兩星期拆息同創近兩個月高位。
|到期日
|港元利息結算率（%）
|較上一日變動
|隔夜
|4.82845
|＋12.62點子
|1星期
|5.13738
|＋29.96點子
|2星期
|5.13738
|＋24.82點子
|1個月
|5.21351
|＋17.85點子
|2個月
|5.44256
|＋4.64點子
|3個月
|5.45994
|＋3.77點子
|6個月
|5.48149
|＋5.66點子
|12個月
|5.54119
|＋4.45點子
短期拆息方面，隔夜HIBOR升12.62點子至4.83厘，1星期HIBOR升29.96點子至5.14厘，2星期HIBOR升24.82點子至5.14厘。
中長綫拆息方面，2個月HIBOR升4.64點子至5.44厘，是2007年10月以來最高。3個月期HIBOR升3.77點子至5.46厘，是2001年1月以來最高。6個月HIBOR升5.66點子至5.48厘。12個月期HIBOR升4.45點子至5.54厘。
相關文章：
【滙價走勢】美滙走弱 人民幣滙價升穿7.18關 分析：外資對中國資產態度改善
看文章 ・ 賺取 ET Points