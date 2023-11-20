▲ 【港元拆息】港元拆息全綫走高 1個月HIBOR升至5.21厘、3個月期創近23年高

港元拆息於周一（20日）全綫向上，與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，重新見5厘水平，升17.85點子至5.21厘，與1星期及兩星期拆息同創近兩個月高位。

到期日 港元利息結算率（%） 較上一日變動 隔夜 4.82845 ＋12.62點子 1星期 5.13738 ＋29.96點子 2星期 5.13738 ＋24.82點子 1個月 5.21351 ＋17.85點子 2個月 5.44256 ＋4.64點子 3個月 5.45994 ＋3.77點子 6個月 5.48149 ＋5.66點子 12個月 5.54119 ＋4.45點子

短期拆息方面，隔夜HIBOR升12.62點子至4.83厘，1星期HIBOR升29.96點子至5.14厘，2星期HIBOR升24.82點子至5.14厘。

中長綫拆息方面，2個月HIBOR升4.64點子至5.44厘，是2007年10月以來最高。3個月期HIBOR升3.77點子至5.46厘，是2001年1月以來最高。6個月HIBOR升5.66點子至5.48厘。12個月期HIBOR升4.45點子至5.54厘。

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