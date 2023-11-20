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【俄烏戰爭】澤連斯基促烏軍迅速改變行動 撤換醫療部隊指揮官

環球政治 15:00 2023/11/20

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（19日）晚發表視像演説，明確要求烏軍迅速改變行動，並宣布撤換醫療部隊指揮官Tetiana Ostashchenko。

阿根廷極右候選人米萊伊當選總統 主張廢央行經濟美元化 【下一頁】

澤連斯基透露當日接見烏梅羅夫（Rustem Umerov），會上確定了優先事項。他形容等待結果的時間所剩無幾，因此烏軍需迅速行動來應對即將發生的變化。

他又任命基輔軍事診所負責人卡濟米爾丘克（Anatoliy Kazmirchuk）接替奧斯塔先科（Tetiana Ostashchenko），為新任醫療部隊指揮官。

澤連斯基強調烏軍有明確任務，就是需要為士兵提供全新水平的醫療支援，包括高質素的止血帶、全面數碼化和透明度。

烏軍在奪回東部和南部被佔領地區方面取得進展，上周指部隊已控制赫爾松（Kherson）地區南部第聶伯河東岸的地區。

【以巴戰爭】以證人質遭處決 加沙醫院曾藏人質 【下一頁】

烏軍總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）本月發表文章，形容正進入新的消耗戰階段，烏方需要更先進的技術來對抗俄軍。

澤連斯基一再表示要取得進展需時，但他否認戰爭將陷入僵局。他又呼籲包括美國在內的西方盟友，保持一定程度的軍事支援。

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責任編輯：鄭錦玲

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