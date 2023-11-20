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英財相承諾低稅環境 刺激經濟增長

環球經濟金融 14:26 2023/11/20

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英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）將在周三（22日）公布秋季預算案，周日（19日）受訪時表明，對減稅持開放態度，希望清除任何刺激經濟增長的障礙，未來提供低稅的經濟環境。

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侯俊偉受訪時表明，現時英國稅務負擔太過沉重，政府希望減輕，直指低稅是經濟增長重要條件，對任何減稅政策持開放態度。他指英國想要具生產力﹑多元及有活力的經濟，需要推動民眾工作及願意冒險。

不過，侯俊偉重申不希望推出任何可能刺激通脹的減稅政策，表明不希望過去致力的降通脹成果化為烏有。他未列明任何減稅措施，僅指保守黨政府將在預算案中為未來低稅經濟環境鋪路。

英天王夫婦拒同坐飛機頭等 確保子女「不離地」 【下一頁】

侯俊偉表明，周三秋季預算案將聚焦經濟增長，指英國如果希望把握機會，需要清除阻礙增長的障礙。被問及會否改革國民保險（National Insurance， NIC）及入息稅，侯俊偉指降低個人稅務的可持續方法為確保更有效率的公共開支，需要更長時間完成目標。

工黨影子財相里夫斯（Rachel Reeves）歡迎任何減稅措施，強調政府需要解釋公帑流向。她指保守黨去年提出眾多未有資助的減稅措施，導致經濟下滑及按揭利率上升，希望工人階層稅率降低，但要維持可承受水平。

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責任編輯：吳漢培

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