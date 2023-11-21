▲ 【美股焦點】通用自動駕駛子企Cruise CEO辭職 股權激勵計劃「彈出彈入」惹批

通用汽車（美：GM）旗下自動駕駛子企Cruise再生亂局，行政總裁Kyle Vogt為營運亂象向員工發全員信致歉後，最新在社交平台X（前稱：Twitter）宣布已辭職，惟並未交代原因，Cruise發言人亦已確認消息。

Cruise自動駕駛業務因交通事故被加州政府暫停後，Kyle Vogt上周四（16日）突然向員工發信，指將暫停自2022年起實施的股權激勵計劃，聲稱將重新評估員工股權計劃，業務暫停推後了公司的商業化和創收時間表。

Cruise於2022年推出了旨在吸引和留住人才的股權計劃，允許現任和前任員工每季將向通用和其他投資者出售其股權，計劃若被暫時擱置，意味員工無法在本季度出售公司回購計劃中的股票，故遭到強烈反對。

在兩日後（11月18日），Kyle Vogt再度發信稱，將將提出新的收購要約，允許員工出售股票。他又稱，「作為行政總裁，我對Cruise目前所處的情況負責。沒有任何藉口，也沒有粉飾所發生的事情。我們需要在安全、透明度和社區參與方面加倍努力」。

Cruise的自動駕駛的士10月發生交通事故，致使一名女途人被捲入車底，加州機動車輛管理局（DMV）隨後暫停Cruise「部署和測試無人駕駛車」許可，稱其對公眾構成風險。

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編輯：伍鍵文