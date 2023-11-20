▲ 【大行報告】太古地產售港島東中心12層 花旗料淨負債比率將降至8.4%

太古地產 （01972） 日前宣布以54億元向證監會出售港島東中心42至54樓（不包括49樓），合共12層。花旗表示，太古地產的淨負債約295億元，截至6月底淨資產負債比率為10.2%，若計入54億元現金收益，預計淨負債應降至241億港元，淨負債比率亦降至8.4%。

花旗指，該行模型以5.5%的總上限利率對太古地產的寫字樓資產作估值，故估計港島東中心整幢的估值為約183億元，每平方呎約1.19萬元，是次證監會入市價為每平方呎約1.82萬元，料將令太古物業的物業資產淨值（NAV）估值提高19億元或每股0.32元，即售價較太古地產的賬面值溢價2.2%。

花旗看好太古地產是次出售，認為在寫字樓市場低迷下，太古地產仍可以相對較低的3.3%淨利率出售香港甲級寫字樓。然而，由於是次買家證監會屬於政府機構，故可能並不代表整個香港甲級寫字樓市場。

花旗維持太古地產目標價23.1元。

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編輯：袁諾曦