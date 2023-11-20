【Meta AI】Meta解散Responsible AI團隊　擬投放更多資源研發AI

▲ Meta負責AI監管工作的Responsible AI（RAI）團隊近日被解散，或將投放更多資源至AI研發。

Meta致力發展人工智能（AI）的同時，亦制定了AI研發的責仼標準。Meta負責AI監管工作的Responsible AI（RAI）團隊近日被解散，或將投放更多資源至AI研發。

RAI旨在識別訓練AI時出現的問題，包括公司在訓練模型時有否用到足夠的資料等，以避免類似Facebook翻譯出錯導致錯誤拘捕的事件。外媒The Information引述一篇內部貼文指，RAI已解散，而大部分員工則轉到公司的生成式AI產品團隊工作，其餘的將會參與Meta的AI基建事務。

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報道又指，Meta代表Jon Carvill稱會優先處理及投資安全且負責任的AI產品開發。他亦表示，即使RAI團隊解散，開發人員會依舊支持負責任的AI開發項目和相關AI工作。而Meta暫未對事件作回應。

早前，外媒Business Insider報道曾指，RAI「只剩下空殼」，並稱團隊早在2019便開始失去自主權，建議均要通過多重持份者的談判才能實行。

責任編輯：歐朗欣

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