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【展覽之都】疫下翻新設施育人才　會展提升服務待復甦

商業 13:21 2023/11/20

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會展今年11月迎來35周年，香港會議展覽中心（管理）有限公司董事總經理梅李玉霞坦言，疫情期間最難熬︰「看到整個會展都烏燈黑火，非常心酸。」封關和檢疫措施都是外圍大環境因素，無法改變，但會展並沒有在疫情期間「等運到」。她表示那段時間也是會展改善提升的機會，例如進行裝修、翻新不少設施、更換更環保的製冷裝置、招攬和培育更多人才等，當通關復常後就能為客人和來賓提供更優質服務。

【展覽之都】會展不敷應用礙接新生意　冀盡快落實擴建規劃

贏金級認證運營獎 推清真食物

她又指，會展中心是已經有35年歷史的建築，不少設施都需要更換，在疫情期間就更換了地板和不少指示牌等設施。「35年前根本沒那麼多環保建築的標準，要讓會展中心成為符合環保標準的建築就需要更大的氣力。」會展中心在疫情時就更換了7台製冷機，加上各種減碳努力，就讓會展中心贏得美國綠色建築委員會頒發的金級認證，也獲國際展覽業協會的UFI 運營及服務獎，表揚會展在減碳方面的努力和成績。

疫後各種展覽復辦，梅李玉霞留意到有更多來自中東和東盟的與會者來港出席活動，為了這些新朋友，會展亦推出更多符合清真食物規格的飲食選擇，例如提供合規的清真食物，也讓食肆在更多不同時段提供清真食物，方便中東和東盟的穆斯林訪客。單在今年9、10月，會展餐飲部就收到各1萬份的飯盒申請，其中22%就屬於清真食物。

她指各行各業都缺人手，會展亦不例外，近年很積極招聘海外人才，每年都有和大學合作聘請會展業課程的學生做實習生，也聘請來自日本、尼泊爾、馬來西亞等不同國籍的人才，其中不乏項目經理等高端職位。她坦言最缺人手還是前綫餐飲、設施等崗位同事，雖然還是優先想招聘本地人，但亦已經向政府申請輸入外勞，希望能盡快補足人手以免影響會展的服務水平。

【展覽之都】潮流藝術展ComplexCon明年3月舉行　選址香港亞洲國際博覽館

本報記者：李智賢

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