  • 24°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 14:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【展覽之都】會展不敷應用礙接新生意　冀盡快落實擴建規劃

商業 13:16 2023/11/20

分享：

分享：

施政報告提及推動會展業發展，除在未來3 年支援超過200 場展覽，並會繼續擴建會展設施。隨着疫後通關，各種商貿展覽活動回歸，會展場地不足的問題開始浮現。香港會議展覽中心（管理）有限公司董事總經理梅李玉霞表示，展覽場地已不敷應用，「甚至停車場都用來擺展」，希望政府能早日確認擴建的選址和時間表，以免錯過生意機會。

【展覽之都】潮流藝術展ComplexCon明年3月舉行　選址香港亞洲國際博覽館

商貿展悉數回歸 添全新活動

特首在施政報告提及推動會展業發展，通過今年7月推出的新計劃，在3年內支援超過200場展覽，並繼續擴建會展設施，包括亞洲國際博覽館，以及在灣仔北興建新會展設施，合共將增加會展面積4成至22萬平方米。梅李玉霞稱隨着疫後通關，之前因香港未通關而移師海外的展覽活動陸續回歸，而B2B（企業對企業）的商貿展更是100% 悉數回歸，加上各種全新展覽，會展場地幾乎已經爆滿。

「會展在疫前每年有200多場不同活動，其中70多場是商貿展覽，這些都在今年全部回歸了。就算有主辦商跟我們商量想舉辦新的定期展覽，我們也苦於沒有地方。因為要辦一場展覽的租用時間至少也要7 天，但現在我們只能『楔』一、兩天時間舉辦演唱會而已，要租長時間的檔期已經不容易。」梅李玉霞說︰「就連早前貿發局舉辦的燈飾展，亦要用上會展新翼停車場來擺放展位，已經不夠地方使用了。」

【聖誕消費】MegaBox聯乘《旺卡》　預計聖誕節人流按年升1至2成

場地不足 展覽拆兩部分舉辦

事實上，最近就有展覽拆開兩部分，在灣仔會展和機場附近的亞博館舉行，背後就是因為場地不足。例如早前舉行的亞太區美容展，就將供應鏈的攤位抽出來，以「亞太區美容供應鏈展」名義移師到亞博館舉行，梅李玉霞指這正正是因為場地不夠用所致。她指今年的活動總數已回復至疫前的80%，人流亦已回復至85%，預期明年初將回復到100%，再加上今年有貓展、物管展、紋身展等全新的展覽，未來只會超過疫前的100%，所以迫切需要解決場地不足的問題。

她又指出，政府在今年7 月推出新一輪支援會展行業措施，包括定期展覽獎勵計劃（ISRE），資助未來3年在會展或亞博館，定期舉辦展覽的合資格國際展覽的主辦單位（有超過50%或至少500名非本地參與者），可獲得相等於100%場地租金的津貼，其他合資格定期展覽的主辦單位可獲得相等於50%場地租金津貼。「這些措施都確保不少展覽在未來3年繼續在港主辦，因此不用擔心沒有生意，反而要擔心有沒有足夠的場地，以免錯過潛在的新生意。」

【北上消費】周末北上消費　廣州「羊城通」 可用WeChat Pay HK

香港優勢多 展覽業前景看俏

雖然口中說着「擔心生意機會流失」，但梅李玉霞對香港的會展業前景仍然很看好。她指本港舉辦國際展覽有着區內其他競爭對手沒有的優勢，例如背靠中國、面向世界的地理優勢、良好的國際視野、專業級的服務、法治和簡單稅制等，這些優勢都沒有因為疫情而消失。「很多在疫情期間暫時移師海外的展覽都回來了，主辦商都認同香港的優勢是難以取代的，這不是哪裏成本比較低的問題，更重要是能否造成生意，如果做不成，成本再低也沒用，而香港正正是他們做生意的最理想選擇。」

【施政報告】業界歡迎振興本地遊　建議重新思考香港定位

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【通脹難熬】英國家庭通脹吃不消　料推遲買聖誕禮物
2023/11/15
【通脹難熬】英國家庭通脹吃不消　料推遲買聖誕禮物
【展覽之都】冀更多國際買家　亞太美容展商盼追失地
2023/11/16
【展覽之都】冀更多國際買家　亞太美容展商盼追失地
【展覽之都】亞太美容展闊別三年歸來　匯聚2,400多家國際參展商
2023/11/15
【展覽之都】亞太美容展闊別三年歸來　匯聚2,400多家國際參展商
【人才趨勢】數碼轉型+新產品大增　銀行業Fintech、ESG人才成搶手貨
2023/11/15
【人才趨勢】數碼轉型+新產品大增　銀行業Fintech、ESG人才成搶手貨

你可能感興趣

【通脹難熬】英國家庭通脹吃不消　料推遲買聖誕禮物
18:51 2023/11/15
【通脹難熬】英國家庭通脹吃不消　料推遲買聖誕禮物
【展覽之都】冀更多國際買家　亞太美容展商盼追失地
11:00 2023/11/16
【展覽之都】冀更多國際買家　亞太美容展商盼追失地
【展覽之都】亞太美容展闊別三年歸來　匯聚2,400多家國際參展商
17:09 2023/11/15
【展覽之都】亞太美容展闊別三年歸來　匯聚2,400多家國際參展商
市場拓展 亞洲國際博覽館 香港貿易發展局 演唱會 香港會議展覽中心 燈飾 美容 展覽 香港 灣仔

上一篇文章

【展覽之都】疫下翻新設施育人才　會展提升服務待復甦

下一篇文章

【聖誕消費】MegaBox聯乘《旺卡》　預計聖誕節人流按年升1至2成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款