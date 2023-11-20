【展覽之都】會展不敷應用礙接新生意　冀盡快落實擴建規劃

施政報告提及推動會展業發展，除在未來3 年支援超過200 場展覽，並會繼續擴建會展設施。隨着疫後通關，各種商貿展覽活動回歸，會展場地不足的問題開始浮現。香港會議展覽中心（管理）有限公司董事總經理梅李玉霞表示，展覽場地已不敷應用，「甚至停車場都用來擺展」，希望政府能早日確認擴建的選址和時間表，以免錯過生意機會。

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商貿展悉數回歸 添全新活動

特首在施政報告提及推動會展業發展，通過今年7月推出的新計劃，在3年內支援超過200場展覽，並繼續擴建會展設施，包括亞洲國際博覽館，以及在灣仔北興建新會展設施，合共將增加會展面積4成至22萬平方米。梅李玉霞稱隨着疫後通關，之前因香港未通關而移師海外的展覽活動陸續回歸，而B2B（企業對企業）的商貿展更是100% 悉數回歸，加上各種全新展覽，會展場地幾乎已經爆滿。

「會展在疫前每年有200多場不同活動，其中70多場是商貿展覽，這些都在今年全部回歸了。就算有主辦商跟我們商量想舉辦新的定期展覽，我們也苦於沒有地方。因為要辦一場展覽的租用時間至少也要7 天，但現在我們只能『楔』一、兩天時間舉辦演唱會而已，要租長時間的檔期已經不容易。」梅李玉霞說︰「就連早前貿發局舉辦的燈飾展，亦要用上會展新翼停車場來擺放展位，已經不夠地方使用了。」

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場地不足 展覽拆兩部分舉辦

事實上，最近就有展覽拆開兩部分，在灣仔會展和機場附近的亞博館舉行，背後就是因為場地不足。例如早前舉行的亞太區美容展，就將供應鏈的攤位抽出來，以「亞太區美容供應鏈展」名義移師到亞博館舉行，梅李玉霞指這正正是因為場地不夠用所致。她指今年的活動總數已回復至疫前的80%，人流亦已回復至85%，預期明年初將回復到100%，再加上今年有貓展、物管展、紋身展等全新的展覽，未來只會超過疫前的100%，所以迫切需要解決場地不足的問題。

她又指出，政府在今年7 月推出新一輪支援會展行業措施，包括定期展覽獎勵計劃（ISRE），資助未來3年在會展或亞博館，定期舉辦展覽的合資格國際展覽的主辦單位（有超過50%或至少500名非本地參與者），可獲得相等於100%場地租金的津貼，其他合資格定期展覽的主辦單位可獲得相等於50%場地租金津貼。「這些措施都確保不少展覽在未來3年繼續在港主辦，因此不用擔心沒有生意，反而要擔心有沒有足夠的場地，以免錯過潛在的新生意。」

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香港優勢多 展覽業前景看俏

雖然口中說着「擔心生意機會流失」，但梅李玉霞對香港的會展業前景仍然很看好。她指本港舉辦國際展覽有着區內其他競爭對手沒有的優勢，例如背靠中國、面向世界的地理優勢、良好的國際視野、專業級的服務、法治和簡單稅制等，這些優勢都沒有因為疫情而消失。「很多在疫情期間暫時移師海外的展覽都回來了，主辦商都認同香港的優勢是難以取代的，這不是哪裏成本比較低的問題，更重要是能否造成生意，如果做不成，成本再低也沒用，而香港正正是他們做生意的最理想選擇。」

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本報記者：李智賢

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