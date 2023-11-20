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全球1%富豪碳排放驚人 超66%貧窮人士排放量

環球社會熱點 13:20 2023/11/20

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英國最新研究指出，2019年時全球1%最富有人士的碳排放量超過全球66%最貧窮人口，對高危族群及全球對抗氣候暖化的成效造成嚴重打擊。

環保少女荷蘭演講被搶咪 抗議邀兩國女性上台（有片） 【下一頁】

英國衛報聯同人道援助組織樂施會（Oxfam）及其他專家，在過去半年聯合製作全球碳排差距報告，探究全球碳排放不均及全球巨富不合理碳排放量的成因及後果。

報告指2019年時，全球最富裕1%人口﹑即億萬富豪﹑百萬富豪及所有年收超過14萬美元人士（約109萬港元）的碳排放量達59億噸，佔全球二氧化碳總排放量16%。

按照美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency、下稱EPA）及其他專家計算，每多100萬噸碳排放即會有226人因而喪生，相關人士的排放量在未來數十年內導致超過130萬人死於熱浪相關事件。

綠色和平登油輪抗議鑽探石油 遭蜆殼入稟索賠1640萬元 【下一頁】

報告指主要受害者為深受極端氣候影響環境下工作及生活的貧窮人士﹑邊緣化少數族裔社區﹑移民及女性。報告指他們多數未有儲蓄﹑保險及社會保障，使他們難以承受水災﹑乾旱﹑熱浪及山火等天災帶來的經濟及生命風險。

聯合國指出，極端氣候造成的死亡個案中91%來自發展中國家。報告明言，底層收入人士需要1,500年才可能造成富豪一年的碳排放量。高收入國家在2019年的碳排放總量佔全球約4成，低收入國家則是僅僅0.4%，佔全球約6分1人口的非洲當年碳排放總量亦不過4%。

Oxfam資深氣候公平政策專員利古里（Chiara Liguori）表明，超級富豪污染及掠奪全球至毀滅水平，但承受最嚴重後果的卻是最無力應對的族群。利古里指出，氣候危機及社會不公正互相催化及加劇。

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責任編輯：吳漢培

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