【滙價走勢】美滙走弱　人民幣滙價升穿7.18關　分析：外資對中國資產態度改善

美滙走弱，跌至103.452，帶動其他地區的貨幣相對走強。人民幣滙價周一（20日）續走高，在岸與離岸人民幣兌美元齊升破7.18關口，創8月份以來新高。

離岸人民幣最新報7.1728，在岸人民幣報7.171，日內分別漲逾400點子；人民幣兌美元中間價報7.1612，較上日報7.1728，升116點子。港元滙價亦走強，最新報7.7925。

中泰國際策略分析師顏招駿在報告中表示，資金流正回流至新興市場及中國資產，離岸人民幣出現正面訊號，顯示外資對中國資產的態度改善。人民幣不再下跌將對港股的獲利預測及風險偏好帶來積極利好。港匯回升也顯示資金流入港元。

其他貨幣方面，日圓兌美元最近升至148.88，每百日圓兌港元為5.233。而英鎊兌美元報1.2492，歐元報1.093。

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