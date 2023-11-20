【美股盤前】美滙續軟　道指期貨升19點、納指期貨升0.2%（不斷更新）

美國財政部周二（21日）凌晨將會拍賣價值160億美元的20年期國債，市場將聚焦是次拍賣結果。因隨著聯儲局再加息機會微乎其微，美債息近期顯著回調，10年期美債息已跌穿4.5厘關，而20年期國債息率一直高於30年期國債，反映相關產品需求較疲弱，早前拍賣的30年期國債也是因需求偏弱，而令財政部需要提高息率發行，導致債價短暫出現急跌。若今次拍賣利率理想，或能判斷市場趨勢有所逆轉，利好經濟及股市前景。

美國10年期國債息率繼續受制4.5厘關，暫報4.472厘；美滙指數繼續疲弱，暫報103.67。

美股周一盤前靠穩，其中道指期貨升19點，納指期貨升24點或0.2%。美國今日將會公布10月領先指數。本周焦點方面，芯片巨頭英偉達（NVIDIA，美：NVDA）將於周二收市後公布業績。另外，亦要留意11月製造業PMI初值及FOMC會議紀要。

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即市走勢︰

【18：36】美滙續軟 道指期貨升19點、納指期貨升0.2%

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【12：48】【滙價走勢】美滙走弱 人民幣滙價升穿7.18關 分析：外資對中國資產態度改善

【12：30】【數碼銀行】WeLab於印尼推數碼銀行服務Bank Saqu CEO指尋求集團上市並非未來兩年首要事項

【12：21】道指期貨跌9點，報35003點，標指期貨跌4點，報4523點，納指期貨跌41點或0.3%，報15854點。

【12：13】【人工智能】德法意三國就監管AI達成共識 加快歐盟AI法案落實時間

【09：31】【日圓走勢】Pimco買入日圓 押注日央行被迫收緊貨幣政策

【08：30】【ChatGPT母企】OpenAI就Sam Altman復職CEO展開談判 Sam Altman暗示回歸？

【07：30】美國近期的經濟數據弱於預期，投資者對加息週期完結的預期升溫，美股上周五反覆靠穩。道指收市升1點，報34947點；標指升5點，收報4514點；納指升11點，收報14125點。反映中國概念股表現的金龍指數漲0.1%。

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責任編輯︰梁浩碩