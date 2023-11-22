【美股期貨】道指期貨升25點、納指期貨跌20點　英偉達盤後跌1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周三於亞洲時段個別發展。道指期貨升25點，報35173點，納指期貨跌20點，報15970點。美國今日將會公布MBA抵押貨款申請、MBA30年期固定抵貸款利率、上周初領失業救濟人數、耐用品訂單、11月密歇根大學消費者信心指數終值。

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即市走勢︰

【13：05】道指期貨升25點，報35173點，標指期貨跌不足1點，報4550點，納指期貨跌20點，報15970點。

【12：54】【美股焦點】鬥魚CEO陳少傑被內地警方逮捕 涉嫌開設賭場罪

【10：38】【金融中心】新加坡第三季GDP增1.1%勝預期 受惠旅遊與服務業

【10：04】【股神巴菲特】巴菲特：巴郡已有合適繼任人故再捐巴郡股票 「每活多一天，都是上天的額外恩賜」

【08：44】【美國加息】議息紀錄︰維持限制性利率 加息問題上應謹慎行事、未討論減息

【08：24】【ChatGPT母企】OpenAI董事會、臨時CEO與Sam Altman展開談判 Sam Altman仍有望回歸

【07：43】【Binance】趙長鵬承認洗黑錢控罪、辭CEO：「我自豪」 幣安交出335億保營運

【06：34】【NVDA業績】英偉達第三季收入按年勁增2倍 卻預期今季收入按季僅增10% 盤後股價跌

====以下為11月21日美股市況====

聯儲局公布月初議息會議紀錄，表示如果抗通脹乏收效，將會進一步緊縮，在一段時間內維持利率在「限制性」水平，直到數據顯示通脹令人信服地回落到央行2%的目標。美股偏軟，10年美債息一度跌穿4.4厘水平。

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截至今晨5時（即收市），道指跌62點，報35088點；標指跌9點，報4538點；納指跌84點或0.59%，報14199點。美國10年債息最新報4.409厘；美滙指數報報103.61，升0.16%。約黃金期貨價格周二突破每盎司2000美元，漲21.30美元，收於2001.60美元，漲幅1.1%。

焦點股方面，英偉達（美：NVDA）美股收市後公布季績，股價績前偏軟，跌0.9%，暫報499.44美元。特斯拉（美：TSLA）則繼續反彈，再升2.4%。

消息人士稱，ChatGPT開發商OpenAI董事會或容許前行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）重返公司，推動董事會重組。OpenAI的部分投資者打算控告公司董事會，指控董事會在解僱阿爾特曼事件的處理手法不當。微軟與投資者持有98%的OpenAI股權，但董事會並非由該等股東投票產生 ； 微軟股價跌1.16%。

加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬，承認幣安涉美洗錢控罪。趙的罪名最多可被判囚18個月。趙長鵬宣布辭職，長期擔任幣安高管的Richard Teng將接任幣安新CEO。 ​​​

據報趙長鵬的認罪行動是幣安與美國監管部門達成的和解協議條款之一。雙方仍未公布和解協議內容。

貝萊德投資指出，對長期美債持中性態度，因為經過3年的債息上升後，風險變得更加平衡。又指上周股債齊升，全因美國通脹數據較預期溫和，認為美國經濟成長疲弱，政策利率維持高位。該行又預計期本周公布的PMI數據，可能會證實利率上升導致商業活動停滯，故預期今年不會減息。

美國10月份二手樓銷售連降5個月，以年率計379萬間，減少4.1% ； 少過預期的390萬間，並續創2010年以來最低水平，期內樓價中位數升3.4%至39.18萬美元。

北韓於周二成功試射了一枚軍事偵察衞星，是今年第三次發射，但目前未能確認衞星是否已進入軌道。

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即市走勢︰

【23：30】道指跌99點 納指跌0.9%

【23：00】英偉達高企500美元等季績 道指跌92點 納指跌0.5%

【22：30】英偉達收市後公布季績 道指跌60點 納指跌0.5%

【21：30】【美國經濟數據】美國10月芝加哥聯儲全國活動指數跌至負0.49 遜市場預期

【18：15】美債息續跌 道指期貨跌59點 納指期貨跌0.1%

【13：27】【ChatGPT母企】OpenAI董事會曾尋求與Anthropic合併 ChatGPT、Claude兩大AI應用聯姻？

【12：40】道指期貨持平，報35225點，標指期貨升1點，報4563點，納指期貨升20點，報16107點。

【11：29】【ChatGPT母企】OpenAI臨時CEO：炒Altman過程糟糕 承諾30日徹查事件

【11：21】【ChatGPT母企】OpenAI董事會激鬥 董事會到底有甚麼成員？

【09：55】【儲局官員】巴爾金︰通脹仍頑固 為高利率維持更長時間提供理由

【09：03】【ChatGPT母企】逾700名OpenAI員工聯署要求董事會辭職、否則跳槽微軟 董事會成員Ilya Sutskever亦聯署

【08：35】【美股業績︱ZM】Zoom上季收入升3.2%勝預期 再次上調全年收入增長預測

====以下為11月20日美股市況====

美股周一繼續上揚， 大型科技股走俏， 微軟（美：MSFT）及英偉達（NVIDIA，美：NVDA）股價齊創新高， 20年期美債標售情況好於預期，美債息走低提振風險資產，道指最高曾漲280點。美國10年期債息回落至4.41厘水平。

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本港時間今晨5時， 道指升203點或0.6%， 報35151點；納指升159點或1.1%， 報14284點， 標指升33點或0.7%， 報4547點。波音（美：BA）股價升4.6%，為表現最強道指成份股， 英特爾（美：INTC）及蘋果（美：AAPL）升2.1%及0.9%。反映中國概念股表現的金龍指數急升3.6%。

焦點股方面，芯片巨頭英偉達（NVIDIA，美：NVDA）績前造好， 收漲2.3%， 創收市新高， 即市曾升2.5%高見505.48美元， 公司將於周二收市後公布業績 。

聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI宮鬥劇峰迴路轉，前執行官Sam Altman加入微軟（美：MSFT），帶動微軟股價曾升2.4%，高見378.87美元歷史高位， 收市升逾2%同樣創新高。OpenAI臨時行政總裁Emmett Shear承諾， 將調查Sam Altman遭解僱事件。此前， OpenAI逾500員工威脅辭職， 促Altman回歸公司。

麥當勞（美：MCD）周一（20日）表示，同意收購凱雷集團（美：CG） 與中信資本控股旗下的信宸資本部分股權，交易仍需獲得監管部門的批准，預計明年首季完成交易。該合營企業現時於中國、香港和澳門經營和管理麥當勞業務。麥當勞股價收漲近1.2%。

美國10月領先指數按月跌0.8%，跌幅較預期0.7%為多。本周焦點方面，英偉達周二收市後公布業績。另外，亦要留意11月製造業PMI初值及FOMC會議紀要。

美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示， 現在不是給出利率前瞻指引的大好時機。整體而言，美國核心通脹數據出現可喜的下滑。FOMC的利率政策行動而言，儲局側重於美國通脹進展。至於在更長時期內維持更高的政策利率， 將取決於美國經濟形勢的變化。

美國財政部發行160億美元20年期新債的中標收益率報4.78厘，低於美東時間下午1點投標截止時的發行前交易水平4.790厘， 提振美債市場。美國10年期國債息率報4.4140厘， 跌逾2點子；美滙指數繼續疲弱，暫報103.44， 跌0.5%。

市場聚焦今次拍賣結果， 因隨著聯儲局再加息機會微乎其微，美債息近期顯著回調，10年期美債息已跌穿4.5厘關，而20年期國債息率一直高於30年期國債，反映相關產品需求較疲弱，早前拍賣的30年期國債也是因需求偏弱，而令財政部需要提高息率發行，導致債價短暫出現急跌。若今次拍賣利率理想，或能判斷市場趨勢有所逆轉，利好經濟及股市前景。

法興銀行策略師稱，標準普爾500指數將在明年年初升至歷史高點，年中將回調，然後再朝著高位反彈。Manish Kabra領導的團隊認為，標指將在明年第一季度升至4750點，然後隨著經濟溫和衰退的到來，在年中跌至4200點。而12%跌幅將標誌著一個買入機會，因為聯儲局將降息，刺激經濟溫和復甦，推動該指數在該年最後三個月回升至4750點。不過他們還認為，這一過程將並不會一帆風順。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦英偉達NVDA業績 周四感恩節美股休市（附數據表）

即市走勢︰

【05：01】納斯達克金龍中國指數初步收漲3.6%，創10月11日以來收盤新高。小鵬汽車漲超8%，騰訊音樂、唯品會漲超6%，蔚來漲超5%，富途控股、微博、嗶哩嗶哩漲超4%，理想汽車、京東漲超3%，格芯和京東ADR漲3.4%，拼多多漲3.1%， 百度、愛奇藝漲超2%，網易、阿里巴巴漲超1%。

【04：50】中長期美債收益率微幅下跌，美國財政部20年期國債發行結果穩健， 周一紐約尾市，美國10年期基準國債收益率跌1.95個基點，報4.4160厘，盤中交投於4.4862厘至4.4082厘區間。

兩年期美債收益率漲2.53個基點，報4.9109厘，盤中交投於4.877厘至4.9215厘區間，美國財政部20年期美債發行結果出爐前刷新日高。

20年期美債收益率跌超3.3個基點，徘徊於美國財政部20年期國債拍賣結果揭曉後出現即市低位4.7607厘附近；30年期美債收益率跌2.93個基點，徘徊於日低4.5568厘附近。

【04：32】歐洲央行管委兼法國央行行長Villeroy表示， 對前瞻指引的依賴程度可能已經過度。針對未來的前瞻指引應該更加取決於具體的經濟場景， 並且

必須要預計到債券市場波動進一步加劇的狀況。

【04：22】紐約12月黃金期貨收跌0.22%，報1980.30美元/盎司。

【04：19】市場消息：前GitHub首席執行官Nat Friedman拒絶了OpenAI的臨時首席執行官職位。

【04：10】作為花旗集團全面重組一部分，數名高級交易員將離開該行。知情人士透露，離職的人包括新興市場信用交易主管Marc Pagano，亞太區利差產品交易主管Adrian Lui，歐洲股票交易部門主管Dirk Keijer。

【04：10】荷蘭半導體公司阿斯麥（ASML.NA）計劃未來數年內每年都在德國柏林投資1億歐元。該公司在柏林擁有1700名員工，2022年年初以來已經增聘600人，計劃未來數年內擴招至2300人。

【03：52】C3.ai上周裁減多個部門的員工，並稱由於績效不佳，需要削減成本。公司股價下挫1.80美元，使得漲幅從8.2%收窄至將近2.0%。

【03：33】紐約12月原油期貨收漲1.71美元，漲幅2.25%，報77.60美元/桶

【03：19】英偉達（美：NVDA）漲超2.1%，刷新盤中歷史高位至503.48美元。費城半導體指數目前漲1.4%。

【03：15】紐約12月黃金期貨結算價收跌0.22%，報1980.3美元/盎司。

【02：51】英國央行行長貝利表示， 必須關注通脹持續存在的進一步跡象，這可能需要再次加息。貨幣政策委員會最新的預測表明，貨幣政策可能需要相當長一段時間保持緊縮。

【02：16】美聯儲隔夜逆回購協議（RRP）使用規模為9530.88萬億美元，連續五個交易日低於1萬億美元整數位心理關口，上個交易日報9358.03億美元。

【02：02】據The Information：摩根士丹利將更多人工智能轉移到微軟的Azure平台。

【01：25】X公司（原推特）首席執行官 Linda Yaccarino承認：部分廣告商客戶已經暫停在社交媒體平台的開支。

【01：00】富達國際首席執行官Anne Richards上任五年後出人意料地卸任，富達沒有即刻任命繼任者。根據周一的聲明，現年59歲的Richards將繼續擔任公司副董事長，在關鍵的外部關係和戰略合作夥伴關係領域繼續助力公司。富達表示，繼任計劃將在晚些時候通報。

【00：52】穆迪：美國債券的結構需求仍然強勁。

【00：42】歐股收市個別發展， 德股跌0.1%， 法股升0.2%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數升0.1%

【00：10】市場消息：OpenAI聯名寫信敦促董事會辭職人數上升至599人。此前據外媒報道，公司約700名員工中，有近500名員工聯名寫信威脅辭職

【00：05】英國財務大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，正在醞釀一系列措施，以促進商業投資。

【23：54】在微軟對動視作出收購後，英國競爭和市場管理局（CMA）表示，計劃調整其併購評估機制，包括加強與各方的互動，並讓補救措施更快出台。

【23：48】歐洲央行管委兼西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos表示，現在開始討論降息絶對為時過早。他指出， 目前的利率水平維持時間足夠長，應足以實現中期通脹目標2%，並認為現在開始談論降息絶對為時過早。目前，交易員加大對歐洲央行的寬鬆押注，預計2024年降息100個基點。

【23：28】國際油價上升， 紐約原油突破78美元/桶，漲2.57%。布蘭特原油現漲2.6%。

【23：20】道指升63點、納指升0.5%

【23：01】中概股造好， 納斯達克金龍指數漲超3%，小鵬汽車漲超9%，蔚來漲超6%，好未來、虎牙漲超6%，嗶哩嗶哩、新東方漲超5%。

【23：00】【美股焦點】麥當勞增持中港業務持股比例 中信保留控股權

【22：52】芯片設計商Arm（美：ARM）漲幅擴大至5%，富國銀行將公司評級定為增持，目標價為70美元。

【22：30】美滙偏軟 道指跌34點、納指升0.1%

【18：36】美滙續軟 道指期貨升19點、納指期貨升0.2%

【16：06】【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇峰迴路轉 Sam Altman加入微軟、OpenAI三日三CEO（不斷更新）

【12：48】【滙價走勢】美滙走弱 人民幣滙價升穿7.18關 分析：外資對中國資產態度改善

【12：30】【數碼銀行】WeLab於印尼推數碼銀行服務Bank Saqu CEO指尋求集團上市並非未來兩年首要事項

【12：21】道指期貨跌9點，報35003點，標指期貨跌4點，報4523點，納指期貨跌41點或0.3%，報15854點。

【12：13】【人工智能】德法意三國就監管AI達成共識 加快歐盟AI法案落實時間

【09：31】【日圓走勢】Pimco買入日圓 押注日央行被迫收緊貨幣政策

【08：30】【ChatGPT母企】OpenAI就Sam Altman復職CEO展開談判 Sam Altman暗示回歸？

【07：30】美國近期的經濟數據弱於預期，投資者對加息週期完結的預期升溫，美股上周五反覆靠穩。道指收市升1點，報34947點；標指升5點，收報4514點；納指升11點，收報14125點。反映中國概念股表現的金龍指數漲0.1%。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美股反覆靠穩 滙市波動日圓升0.7% 美滙跌破104關

責任編輯︰梁浩碩