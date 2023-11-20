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【美股期貨】美期偏軟　道指期貨微跌9點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）

股市 12:28 2023/11/20

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美股周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨跌9點，納指期貨跌41點或0.3%。美國今日將會公布10月領先指數。本周焦點方面，芯片巨頭英偉達（NVIDIA，美：NVDA）將於周二收市後公布業績。另外，亦要留意11月製造業PMI初值及FOMC會議紀要。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦英偉達NVDA業績　周四感恩節美股休市（附數據表）

即市走勢︰

【12：21】道指期貨跌9點，報35003點，標指期貨跌4點，報4523點，納指期貨跌41點或0.3%，報15854點。

【12：13】【人工智能】德法意三國就監管AI達成共識　加快歐盟AI法案落實時間

【09：31】【日圓走勢】Pimco買入日圓　押注日央行被迫收緊貨幣政策

【08：30】【ChatGPT母企】OpenAI就Sam Altman復職CEO展開談判 　Sam Altman暗示回歸？

【07：30】美國近期的經濟數據弱於預期，投資者對加息週期完結的預期升溫，美股上周五反覆靠穩。道指收市升1點，報34947點；標指升5點，收報4514點；納指升11點，收報14125點。反映中國概念股表現的金龍指數漲0.1%。

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美股反覆靠穩 滙市波動日圓升0.7% 美滙跌破104關

責任編輯︰梁浩碩

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