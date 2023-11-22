【美股市況】英偉達績前失守500關 納指跌0.9% 道指跌100點 債息跌破4.4厘（不斷更新）

聯儲局將於本港時間周三凌晨公布議息紀錄，市場聚焦利率政策走向的線索 ; 美股偏軟，10年美債息跌穿4.4厘水平。

截至本港時間0時40分，納指跌0.9% ，道指跌100點。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）美股收市後公布季績，股價績前偏軟，跌1.6%，暫報496美元。特斯拉（美：TSLA）則繼續反彈，再升3%。

南韓聯合參謀本部稱，北韓向南發射平壤所稱的一顆軍事偵察衞星。日本也證實，北韓發射一枚疑似彈道飛彈。

美債息日內曾低見4.384厘；美滙指數同樣走弱，微跌0.1%，暫報103.35。

美債息繼續回落，10年期美債息一度跌穿4.4厘水平，貝萊德投資指出，對長期美債持中性態度，因為經過3年的債息上升後，風險變得更加平衡。又指上周股債齊升，全因美國通脹數據較預期溫和，認為美國經濟成長疲弱，政策利率維持高位。該行又預計期本周公布的PMI數據，可能會證實利率上升導致商業活動停滯，故預期今年不會減息。

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即市走勢︰

【23：30】道指跌99點 納指跌0.9%

【23：00】英偉達高企500美元等季績 道指跌92點 納指跌0.5%

【22：30】英偉達收市後公布季績 道指跌60點 納指跌0.5%

【21：30】【美國經濟數據】美國10月芝加哥聯儲全國活動指數跌至負0.49 遜市場預期

【18：15】美債息續跌 道指期貨跌59點 納指期貨跌0.1%

【13：27】【ChatGPT母企】OpenAI董事會曾尋求與Anthropic合併 ChatGPT、Claude兩大AI應用聯姻？

【12：40】道指期貨持平，報35225點，標指期貨升1點，報4563點，納指期貨升20點，報16107點。

【11：29】【ChatGPT母企】OpenAI臨時CEO：炒Altman過程糟糕 承諾30日徹查事件

【11：21】【ChatGPT母企】OpenAI董事會激鬥 董事會到底有甚麼成員？

【09：55】【儲局官員】巴爾金︰通脹仍頑固 為高利率維持更長時間提供理由

【09：03】【ChatGPT母企】逾700名OpenAI員工聯署要求董事會辭職、否則跳槽微軟 董事會成員Ilya Sutskever亦聯署

【08：35】【美股業績︱ZM】Zoom上季收入升3.2%勝預期 再次上調全年收入增長預測

====以下為11月20日美股市況====

美股周一繼續上揚， 大型科技股走俏， 微軟（美：MSFT）及英偉達（NVIDIA，美：NVDA）股價齊創新高， 20年期美債標售情況好於預期，美債息走低提振風險資產，道指最高曾漲280點。美國10年期債息回落至4.41厘水平。

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本港時間今晨5時， 道指升203點或0.6%， 報35151點；納指升159點或1.1%， 報14284點， 標指升33點或0.7%， 報4547點。波音（美：BA）股價升4.6%，為表現最強道指成份股， 英特爾（美：INTC）及蘋果（美：AAPL）升2.1%及0.9%。反映中國概念股表現的金龍指數急升3.6%。

焦點股方面，芯片巨頭英偉達（NVIDIA，美：NVDA）績前造好， 收漲2.3%， 創收市新高， 即市曾升2.5%高見505.48美元， 公司將於周二收市後公布業績 。

聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI宮鬥劇峰迴路轉，前執行官Sam Altman加入微軟（美：MSFT），帶動微軟股價曾升2.4%，高見378.87美元歷史高位， 收市升逾2%同樣創新高。OpenAI臨時行政總裁Emmett Shear承諾， 將調查Sam Altman遭解僱事件。此前， OpenAI逾500員工威脅辭職， 促Altman回歸公司。

麥當勞（美：MCD）周一（20日）表示，同意收購凱雷集團（美：CG） 與中信資本控股旗下的信宸資本部分股權，交易仍需獲得監管部門的批准，預計明年首季完成交易。該合營企業現時於中國、香港和澳門經營和管理麥當勞業務。麥當勞股價收漲近1.2%。

美國10月領先指數按月跌0.8%，跌幅較預期0.7%為多。本周焦點方面，英偉達周二收市後公布業績。另外，亦要留意11月製造業PMI初值及FOMC會議紀要。

美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示， 現在不是給出利率前瞻指引的大好時機。整體而言，美國核心通脹數據出現可喜的下滑。FOMC的利率政策行動而言，儲局側重於美國通脹進展。至於在更長時期內維持更高的政策利率， 將取決於美國經濟形勢的變化。

美國財政部發行160億美元20年期新債的中標收益率報4.78厘，低於美東時間下午1點投標截止時的發行前交易水平4.790厘， 提振美債市場。美國10年期國債息率報4.4140厘， 跌逾2點子；美滙指數繼續疲弱，暫報103.44， 跌0.5%。

市場聚焦今次拍賣結果， 因隨著聯儲局再加息機會微乎其微，美債息近期顯著回調，10年期美債息已跌穿4.5厘關，而20年期國債息率一直高於30年期國債，反映相關產品需求較疲弱，早前拍賣的30年期國債也是因需求偏弱，而令財政部需要提高息率發行，導致債價短暫出現急跌。若今次拍賣利率理想，或能判斷市場趨勢有所逆轉，利好經濟及股市前景。

法興銀行策略師稱，標準普爾500指數將在明年年初升至歷史高點，年中將回調，然後再朝著高位反彈。Manish Kabra領導的團隊認為，標指將在明年第一季度升至4750點，然後隨著經濟溫和衰退的到來，在年中跌至4200點。而12%跌幅將標誌著一個買入機會，因為聯儲局將降息，刺激經濟溫和復甦，推動該指數在該年最後三個月回升至4750點。不過他們還認為，這一過程將並不會一帆風順。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦英偉達NVDA業績 周四感恩節美股休市（附數據表）

即市走勢︰

【05：01】納斯達克金龍中國指數初步收漲3.6%，創10月11日以來收盤新高。小鵬汽車漲超8%，騰訊音樂、唯品會漲超6%，蔚來漲超5%，富途控股、微博、嗶哩嗶哩漲超4%，理想汽車、京東漲超3%，格芯和京東ADR漲3.4%，拼多多漲3.1%， 百度、愛奇藝漲超2%，網易、阿里巴巴漲超1%。

【04：50】中長期美債收益率微幅下跌，美國財政部20年期國債發行結果穩健， 周一紐約尾市，美國10年期基準國債收益率跌1.95個基點，報4.4160厘，盤中交投於4.4862厘至4.4082厘區間。

兩年期美債收益率漲2.53個基點，報4.9109厘，盤中交投於4.877厘至4.9215厘區間，美國財政部20年期美債發行結果出爐前刷新日高。

20年期美債收益率跌超3.3個基點，徘徊於美國財政部20年期國債拍賣結果揭曉後出現即市低位4.7607厘附近；30年期美債收益率跌2.93個基點，徘徊於日低4.5568厘附近。

【04：32】歐洲央行管委兼法國央行行長Villeroy表示， 對前瞻指引的依賴程度可能已經過度。針對未來的前瞻指引應該更加取決於具體的經濟場景， 並且

必須要預計到債券市場波動進一步加劇的狀況。

【04：22】紐約12月黃金期貨收跌0.22%，報1980.30美元/盎司。

【04：19】市場消息：前GitHub首席執行官Nat Friedman拒絶了OpenAI的臨時首席執行官職位。

【04：10】作為花旗集團全面重組一部分，數名高級交易員將離開該行。知情人士透露，離職的人包括新興市場信用交易主管Marc Pagano，亞太區利差產品交易主管Adrian Lui，歐洲股票交易部門主管Dirk Keijer。

【04：10】荷蘭半導體公司阿斯麥（ASML.NA）計劃未來數年內每年都在德國柏林投資1億歐元。該公司在柏林擁有1700名員工，2022年年初以來已經增聘600人，計劃未來數年內擴招至2300人。

【03：52】C3.ai上周裁減多個部門的員工，並稱由於績效不佳，需要削減成本。公司股價下挫1.80美元，使得漲幅從8.2%收窄至將近2.0%。

【03：33】紐約12月原油期貨收漲1.71美元，漲幅2.25%，報77.60美元/桶

【03：19】英偉達（美：NVDA）漲超2.1%，刷新盤中歷史高位至503.48美元。費城半導體指數目前漲1.4%。

【03：15】紐約12月黃金期貨結算價收跌0.22%，報1980.3美元/盎司。

【02：51】英國央行行長貝利表示， 必須關注通脹持續存在的進一步跡象，這可能需要再次加息。貨幣政策委員會最新的預測表明，貨幣政策可能需要相當長一段時間保持緊縮。

【02：16】美聯儲隔夜逆回購協議（RRP）使用規模為9530.88萬億美元，連續五個交易日低於1萬億美元整數位心理關口，上個交易日報9358.03億美元。

【02：02】據The Information：摩根士丹利將更多人工智能轉移到微軟的Azure平台。

【01：25】X公司（原推特）首席執行官 Linda Yaccarino承認：部分廣告商客戶已經暫停在社交媒體平台的開支。

【01：00】富達國際首席執行官Anne Richards上任五年後出人意料地卸任，富達沒有即刻任命繼任者。根據周一的聲明，現年59歲的Richards將繼續擔任公司副董事長，在關鍵的外部關係和戰略合作夥伴關係領域繼續助力公司。富達表示，繼任計劃將在晚些時候通報。

【00：52】穆迪：美國債券的結構需求仍然強勁。

【00：42】歐股收市個別發展， 德股跌0.1%， 法股升0.2%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數升0.1%

【00：10】市場消息：OpenAI聯名寫信敦促董事會辭職人數上升至599人。此前據外媒報道，公司約700名員工中，有近500名員工聯名寫信威脅辭職

【00：05】英國財務大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，正在醞釀一系列措施，以促進商業投資。

【23：54】在微軟對動視作出收購後，英國競爭和市場管理局（CMA）表示，計劃調整其併購評估機制，包括加強與各方的互動，並讓補救措施更快出台。

【23：48】歐洲央行管委兼西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos表示，現在開始討論降息絶對為時過早。他指出， 目前的利率水平維持時間足夠長，應足以實現中期通脹目標2%，並認為現在開始談論降息絶對為時過早。目前，交易員加大對歐洲央行的寬鬆押注，預計2024年降息100個基點。

【23：28】國際油價上升， 紐約原油突破78美元/桶，漲2.57%。布蘭特原油現漲2.6%。

【23：20】道指升63點、納指升0.5%

【23：01】中概股造好， 納斯達克金龍指數漲超3%，小鵬汽車漲超9%，蔚來漲超6%，好未來、虎牙漲超6%，嗶哩嗶哩、新東方漲超5%。

【23：00】【美股焦點】麥當勞增持中港業務持股比例 中信保留控股權

【22：52】芯片設計商Arm（美：ARM）漲幅擴大至5%，富國銀行將公司評級定為增持，目標價為70美元。

【22：30】美滙偏軟 道指跌34點、納指升0.1%

【18：36】美滙續軟 道指期貨升19點、納指期貨升0.2%

【16：06】【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇峰迴路轉 Sam Altman加入微軟、OpenAI三日三CEO（不斷更新）

【12：48】【滙價走勢】美滙走弱 人民幣滙價升穿7.18關 分析：外資對中國資產態度改善

【12：30】【數碼銀行】WeLab於印尼推數碼銀行服務Bank Saqu CEO指尋求集團上市並非未來兩年首要事項

【12：21】道指期貨跌9點，報35003點，標指期貨跌4點，報4523點，納指期貨跌41點或0.3%，報15854點。

【12：13】【人工智能】德法意三國就監管AI達成共識 加快歐盟AI法案落實時間

【09：31】【日圓走勢】Pimco買入日圓 押注日央行被迫收緊貨幣政策

【08：30】【ChatGPT母企】OpenAI就Sam Altman復職CEO展開談判 Sam Altman暗示回歸？

【07：30】美國近期的經濟數據弱於預期，投資者對加息週期完結的預期升溫，美股上周五反覆靠穩。道指收市升1點，報34947點；標指升5點，收報4514點；納指升11點，收報14125點。反映中國概念股表現的金龍指數漲0.1%。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美股反覆靠穩 滙市波動日圓升0.7% 美滙跌破104關

責任編輯︰梁浩碩