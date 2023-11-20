  • 24°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【OpenAI大地震】OpenAI CEO被炒擊潰軍心　或引發離職潮

科技 13:01 2023/11/20

分享：

分享：

人工智能（AI）巨頭OpenAI共同創辦人兼行政總裁Sam Altman，上周六（18日）突然被OpenAI董事會以「不坦誠溝通」為由解僱。消息一出，不但引發外界關注，連OpenAI員工亦紛紛表示憤怒，有意追隨Sam Altman離開OpenAI。為免爆發離職潮，OpenAI董事局正考慮讓Sam Altman回歸。

【ChatGPT動向】OpenAI：使用量超負荷　暫停ChatGPT Plus新用戶訂閱

據OpenAI聲明，該企董事會認為，Sam Altman在與董事會的溝通中不夠坦誠，妨礙了董事會履行職責的能力。董事會不再相信他有能力繼續領導OpenAI，繼而將其逐出公司。同樣被解除董事會主席職務的還有仍擔任OpenAI總裁的Greg Brockman，惟其後他亦宣佈辭去總裁一職。

急於求利　推出未經嚴格審查產品

Sam Altman被炒的消息一出，外界好奇他究竟如何不坦誠，以及能力上出現什麼問題。據《新浪科技》報道，有自稱瞭解情況的人指，他是因「做了單方面的商業決定，目的是為了利潤，偏離了OpenAI的使命」，在未經嚴格安全審查就急於將新技術產品推向市場而被炒。惟相關說法未經OpenAI及Sam Altman證實。

重大的人事調動亦引起不少OpenAI現任及前任員工不滿，據《路透社》引述消息人士透露，由於Sam Altman在被解僱前，正與部分核心的OpenAI研究人員，和其他忠於他的員工討論如何創辦一間新的AI公司。是次事件令部分員工紛紛支持Sam Altman另起爐灶；又表明，如果Sam Altman在周末結束前尚未恢復職務，便會辭職。

員工轉發帖文　以示支持

事實上，許多OpenAI員工在社交平台X，以加上心形表情符號方式轉發Sam Altman一則寫著「我非常喜歡 OpenAI 團隊」的帖文。據《The Verge》報道，員工的行動是為了向董事會發出訊號，表示讓他們離開OpenAI，跟隨Sam Altman前往一家新公司。

【ChatGPT死機】ChatGPT服務一度中斷　OpenAI證實遭大規模DDoS攻擊

【年度最佳發明】AI穿戴裝置Ai Pin正式登場　內置ChatGPT智能助理

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI相簿】Google相簿推出兩大AI功能　自動分類相似圖片
2023/11/17
【AI相簿】Google相簿推出兩大AI功能　自動分類相似圖片
【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用
2023/11/17
【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用
【網絡安全】Meta致力打擊網絡詐騙　籲辨識騙徒＋詐騙手法
2023/11/17
【網絡安全】Meta致力打擊網絡詐騙　籲辨識騙徒＋詐騙手法
【X危機】各大企業暫停於X賣廣告　ESPN帳號停止更新
今日
【X危機】各大企業暫停於X賣廣告　ESPN帳號停止更新

你可能感興趣

【AI相簿】Google相簿推出兩大AI功能　自動分類相似圖片
14:18 2023/11/17
【AI相簿】Google相簿推出兩大AI功能　自動分類相似圖片
【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用
15:19 2023/11/17
【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用
【網絡安全】Meta致力打擊網絡詐騙　籲辨識騙徒＋詐騙手法
17:08 2023/11/17
【網絡安全】Meta致力打擊網絡詐騙　籲辨識騙徒＋詐騙手法
辭職 社交平台 人工智能 人事調動 科技產品 職場文化 路透社 Emoji

下一篇文章

【X危機】各大企業暫停於X賣廣告　ESPN帳號停止更新
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款