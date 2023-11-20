【OpenAI大地震】OpenAI CEO被炒擊潰軍心　或引發離職潮

人工智能（AI）巨頭OpenAI共同創辦人兼行政總裁Sam Altman，上周六（18日）突然被OpenAI董事會以「不坦誠溝通」為由解僱。消息一出，不但引發外界關注，連OpenAI員工亦紛紛表示憤怒，有意追隨Sam Altman離開OpenAI。為免爆發離職潮，OpenAI董事局正考慮讓Sam Altman回歸。

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據OpenAI聲明，該企董事會認為，Sam Altman在與董事會的溝通中不夠坦誠，妨礙了董事會履行職責的能力。董事會不再相信他有能力繼續領導OpenAI，繼而將其逐出公司。同樣被解除董事會主席職務的還有仍擔任OpenAI總裁的Greg Brockman，惟其後他亦宣佈辭去總裁一職。

急於求利 推出未經嚴格審查產品

Sam Altman被炒的消息一出，外界好奇他究竟如何不坦誠，以及能力上出現什麼問題。據《新浪科技》報道，有自稱瞭解情況的人指，他是因「做了單方面的商業決定，目的是為了利潤，偏離了OpenAI的使命」，在未經嚴格安全審查就急於將新技術產品推向市場而被炒。惟相關說法未經OpenAI及Sam Altman證實。

重大的人事調動亦引起不少OpenAI現任及前任員工不滿，據《路透社》引述消息人士透露，由於Sam Altman在被解僱前，正與部分核心的OpenAI研究人員，和其他忠於他的員工討論如何創辦一間新的AI公司。是次事件令部分員工紛紛支持Sam Altman另起爐灶；又表明，如果Sam Altman在周末結束前尚未恢復職務，便會辭職。

員工轉發帖文 以示支持

事實上，許多OpenAI員工在社交平台X，以加上心形表情符號方式轉發Sam Altman一則寫著「我非常喜歡 OpenAI 團隊」的帖文。據《The Verge》報道，員工的行動是為了向董事會發出訊號，表示讓他們離開OpenAI，跟隨Sam Altman前往一家新公司。

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責任編輯：殷凱怡

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