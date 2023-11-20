【花旗裁員】花旗香港據報今日公布削減職位　多名香港高層職銜9月已變

▲ 【花旗裁員】花旗香港據報今日公布削減職位 多名香港高層職銜９月已變

花旗（美：C）預計今日公布集團重組方案，據本地傳媒報道，花旗香港職位數目亦會受集團整體收縮人手影響，但僅屬於低雙位數目。除此以外，花旗多位駐香港高層的職銜從9月起已有所更改，以反映花旗更改業務區域分類，「亞太區」將納入為「北亞及澳洲地區」。

報道引述花旗香港回應指，將會採取一些艱難及相應而來的決定，實現集團策略目標，重申香港一直是並繼續是花旗集團重要市場，並是集團四大環球財富管理樞紐之一。

花旗「亞太區」改為「北亞及澳洲區」 香港頂級高層職務有變

在花旗最新管理團隊變陣之中，原花旗環球財富管理亞太區主管伍燕儀，獲任命為花旗集團北亞及澳洲地區及銀行業務主管，負責企業、商業及投資銀行業務；原香港花旗銀行總經理江碧彤，獲任命為北亞和澳洲財富管理主管，共同負責香港和新加坡等地財富管理業務 。

花旗重組地區分類後，全集團共分7個區域群（clusters），亞洲分為「南亞」、「北亞及澳洲」和「日本」3區。

外電就報道，花旗今日將於今日公布近20年最大型的裁員計劃，但規模待定。花旗上月已公布，將管理團隊的層級從13級削減至8級，在最高級的兩個層級，已減少15%功能角色和60個委員會，也會取消地區和業務設有聯席主管的安排。

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編輯：麥德銘