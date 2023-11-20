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特朗普承諾倘再當選美國總統 廢除印太經濟框架

環球政治 12:23 2023/11/20

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美國前總統特朗普（Donald Trump）周末於競選活動上宣布，如果他於明年的總統大選再度勝出，他將廢除現任總統拜登（Joe Biden）推動的「印太經濟框架」 （Indo-Pacific Economic Framework，簡稱IPEF）。

阿根廷極右候選人米萊伊當選總統 主張廢央行經濟美元化質 【下一頁】

他於2017年1月入主白宮後，旋即簽署行政命令，退出與亞太12國的《跨太平洋夥伴關係協定》（Trans-Pacific Partnership，簡稱TPP）。

特朗普上周六（18日）在愛荷華州向支持者發表演說，明言反對拜登政府促成IPEF。他形容這項區域貿易協議為「TPP 2號」，會掏空美國製造業並引發失業，因此他若再當選總統就會立刻淘汰協議。

他更斷言：

在下屆政府領導第一天，拜登「TPP 2號」計劃就會玩完。

特朗普批評IPEF比起TPP更糟糕，威脅要利用另一個旨在加速向亞洲外判的大規模全球主義怪物，來粉碎美國農民和製造商。

【以巴戰爭】以證人質遭處決 加沙醫院曾藏人質 【下一頁】

拜登政府一度希望在上周的亞太經濟合作組織（APEC）峰會前，及時完成IPEF貿易倡議的關鍵部分。

但越南和印尼等國遲遲未肯承諾改善勞動和環境標準，使談判進程更複雜。

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責任編輯：鄭錦玲

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