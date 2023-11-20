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【網絡詐騙】滙豐預告12月起新推信用卡防騙措施、以App替代短訊發OTP　金管局籲市民留意3件事

Hot Talk 11:55 2023/11/20

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【網絡詐騙】滙豐預告12月起新推信用卡防騙措施、以App替代短訊發OTP　金管局籲市民留意3件事

電騙或網騙個案猖獗，金管局今年首10個月接獲的詐騙投訴已達去年全年兩倍。滙豐香港區行政總裁林慧虹最新出席活動時表示，滙豐12月起將分階段推出針對信用卡防騙的措施，而該行今年投資在防詐騙的金額按年近7成。

據滙豐數據，其香港客戶今年首9個月舉報的詐騙案中，與購物和投資相關的分別佔45%和21%。滙豐將在未來數個月讓客戶停用無卡交易或設定相關交易限額，又會透過流動應用程式，代替短訊提供一次性密碼（OTP）作網上交易認證。

滙豐APP不能ScreenCap？實測恒生都唔得，可見【下一頁】

金管局阮國恒：留意3件事可大大提升防騙保障

金管局副總裁阮國恒出席同一活動時指，最新周末出現「賣狗肉」誘取個人資訊的行騙手法，可見騙案手法不絕，但他歸納只要市民留意3件事，可大大提高保障。

首先，市民在點入任何超連結（link）前都要三思，形容這往往是「出事的第一步」；其次是，對任何好得超乎想像的優惠都要保持戒心，尤其是當對方以優惠作招徠，要求用戶完成某些動作。

第三是，瀏覽網絡時可類比在現實生活中會否做同一事情，比喻當對方送出優惠前，要求在手機下載指定應用程式、獲取大量權限，就如同現實生活中容讓他人在家中安置攝錄機。阮國恒指出，往往市民在現實生活中都不會就範，「進入網絡時卻容易放下心防」。

滙豐從即日至12月11日，將在啟德AIRSIDE舉行防騙藝術展「呃Fair」，展出逾20件實體和互動藝術品，突顯騙徒常用的手法。

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記者：麥德銘

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