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【人工智能】德法意三國就監管AI達成共識　加快歐盟AI法案落實時間

宏觀解讀 12:13 2023/11/20

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德法意三國就監管AI達成共識

規管人工智能（AI）成為多國的研究焦點，歐洲議會在6月通過《人工智能法》（AI Act）草案，但尚未正式獲歐盟全面通過。路透最新引述文件稱，德國、法國和意大利就如何監管AI達成協議，認為不論企業規模大小，歐盟境內AI供應者均需受到約束。

路透引述一份聯合文件指，三個國家認為，在實施具約束力的自律機制（mandatory self-regulation）初期，倘企業違反行為準則，不應實施包括罰款在内的制裁行動，但當適應期過後，就可建立制裁制度，而歐盟未來將監督準則的遵守情况。

值得留意的是，目前《人工智能法》尚未獲歐盟全面通過，但有分析稱，在德法意三國達成共識後，法案最終版本的談判過程可有望加速。

一旦法案正式全面通過，將會成為世上首部全面性的AI監管法規，日後如有企業違反措施，最高可以被罰4,000萬歐元，或是公司全球年度收入7%的罰款，以高者為準。

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編輯：伍鍵文

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