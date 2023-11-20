【數碼銀行】WeLab於印尼推數碼銀行服務Bank Saqu　CEO指尋求集團上市並非未來兩年首要事項

WeLab宣布，透過與印尼上市公司Astra共同持有的雅加達服務銀行（PT Bank Jasa Jakarta，BJJ），在印尼推出全新數碼銀行服務Bank Saqu，冀成為當地個人及中小企用戶的理財夥伴。被問會否尋求WeLab上市，WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，集團未來兩年會聚焦高質量成長，以及推動不同業務地區都能均衡貢獻集團收入。

他稱：「我們未來兩年的計劃反而不是市場好的時候做甚麼，而是如果市場還是今日般差，繼續高息，我們怎樣創造持續的發展令我們的生意強韌，才是重點。」他指，若能推動不同業務地區都能均衡貢獻集團收入，可令集團無論處於怎樣的經濟周期，仍可維持穩健，「所以resilient（強韌、韌性）反而是我們的首要事項（first priority）」。

料Bank Saqu明年推貸款

Bank Saqu推出初期產品以儲蓄為主。WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，預計Bank Saqu明年會推出貸款、投資產品。他稱Bank Saqu初期主要產品包括：讓客戶管理多元收入、開支和定立財務目標的儲蓄工具「理財口袋（Saku）」、參加人數愈多利息愈高的「社交儲蓄產品（Busposito）」、讓客戶在付款同時亦可儲蓄的「餘數儲蓄（Tabungmatic）」、獎賞任務、獎賞口袋（Saku Booster）等。

集團表示，Bank Saqu的目標群是印尼年輕一代，尤其是「多工創業者」（solopreneur)，即指身兼多重工作身份、具有創業者精神的一群，包括小商店東主、自由工作者，以及是同時任多份兼職的全職員工等，估計到2030年，多工創業者人數達1.17億，佔印尼人口三分一，而這族群積極尋求增長機會，希望儲蓄更多、投資更多，甚至借貸以支持事業發展，以在未來取得更多成就。

龍沛智表示，隨着Bank Saqu開業，正式成為集團繼早年前在港創立WeLab Bank後，在亞洲第二間數碼銀行。WeLab按照集團的長遠策略，由香港起步將科技為本的金融服務，拓展至印尼以及其他亞洲市場。他指，憑藉在香港累積的數碼銀行金融科技及經驗，大幅縮短Bank Saqu籌備銀行系統的時間至僅6個月完成。

Astra董事Suparno Djasmin表示，Bank Saqu面世，展現了為零售業和中小企提供優質金融服務和造福社會的決心。這既加強了Astra的金融服務生態圈，亦為提高印尼大眾的金融知識水平和普惠金融作出貢獻。

BJJ行政總裁Leo Koesmanto表示，該行的服務旨在重塑多工創業者在個人和商業層面的理財方式。憑著單一銀行應用程式中的不同儲蓄口袋，多工創業者可以策略性管理他們的財務，分配資源。

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記者：胡學能