【X危機】各大企業暫停於X賣廣告　ESPN帳號停止更新

▲ 迪士尼的廣告暫停後，其帳號及ESPN帳號亦停止了更新。

X（前為Twitter）創辦人馬斯克（Elon Musk）言論一向惹火，近日又因對平台上一則反猶太貼文表示同意，導致各大企業紛紛下架平台上的廣告，而在迪士尼的廣告暫停後，其帳號及ESPN帳號亦停止了更新。

在迪士尼停止投放廣告前，科企IBM及Apple均已暫停了在X上的廣告。IBM表示對仇恨及歧視言論零容忍，故即時停止在平台賣廣告。其次，非牟利組織Media Matters for America報告指出，Apple、Bravo（NBCUniversal）、IBM、Oracle及Xfinity的廣告會出現在宣傳納粹黨及希特拉的貼文旁邊。

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迪士尼則緊隨其他企業的步伐，停止在平台上賣廣告。在停賣廣告後，迪士尼旗下美國體育頻道ESPN的X帳號亦停了更新。其中ESPNNBA、First Take等均無仼何活動，而ESPN FC及SportsCentre等，僅轉發或發布了一次貼文。除ESPN相關帳號外，迪士尼官方帳號亦無仼何活動，Marvel Entertainment同樣。

馬斯克今年曾指迪士尼和Apple是X最大的廣告商之一，為挽留客户，X行政總裁Linda Yaccarino捍衛平台立場，指X一直明確打擊歧視及反猶太主義。馬克斯亦發文稱，X將對Media Matters for America提出起訴，控其以欺瞞手法對平台作出攻擊。

責任編輯：歐朗欣

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