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【展覽之都】潮流藝術展ComplexCon明年3月舉行　選址香港亞洲國際博覽館

商業 18:01 2023/11/21

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ComplexCon將於明年3月22至24日期間在香港亞洲國際博覽館舉行，預計可吸引超過3萬名來自亞洲以至世界各地人次進場參與。

國際潮流盛事ComplexCon，多年來雲集世界最具影響力的品牌及藝術家，在美國舉辦為期兩天博覽。而今（21日）主辦方Complex宣布， ComplexCon將首次衝出美國，於2024年3月22至24日期間在香港舉行，且將於2023年11月29日公開第一階段門票認購，預計共可吸引超過3萬名來自亞洲以至世界各地人次進場參與。

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自2016年開始每年在美國洛杉磯舉辦為期兩天的年度博覽ComplexCon，明年將登陸香港，選址亞洲國際博覽館。Complex透露，是次展覽預計跟以往一樣，會跟全球重量級品牌合作，當中包括來自香港本地及亞洲的品牌及其主理人，「很多香港創意品牌及其主理人一直活躍全球城市文化時尚圈，我們作為一個國際級別的平台不會少了他們的參與，惟具體品牌數字有待公佈。」

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至於為何選擇香港作首個國際版ComplexCon？Complex則表示，一直以來，香港都是全球城市文化的核心平台，由七、八十年代的動作、警匪電影風靡全球，當年流行音樂偶像的影響力無遠弗屆，到90年代領先全球引進原宿街頭時尚文化，香港一直是亞洲潮流指標，比西方嘻哈圈更早發掘東西文化潮流交匯的獨特化學作用，所以團隊在市場研究的階段，跟全球頂級設計師、藝術家及創作人交流時，詢問過他們對在香港舉行第一屆國際版ComplexCon的意見，

我們得到很多正面的認可，而且發現很多全球圈內潮流人都跟香港有不解之緣，也有很多朋友。所以雖然香港旅遊還是在恢復期中，我們還是選擇香港舉行第一屆國際版Complex Con，目標是吸引全球潮流文化愛好者聚首一堂，交流、慶祝和繼續引領有趣具包容性的城市文化。

ComplexCon多年來被標榜國際潮流年度盛會，雲集在時裝、球鞋、藝術、美食、音樂及創作靈感等範疇世界最具影響力的品牌及藝術家。入場人士可以有機會搶購限量版潮物，並與過百位名人及文化藝術家，一同欣賞全球最為炙手可熱的藝人表演，共同慶祝這項流行文化界盛事。 

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責任編輯：曾曉汶

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