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華麗海灣酒店 - 全新山景客房$12,800 起*月租住宿超值優惠 

都會情報 11:00 2023/11/20

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「華麗海灣酒店」由 2024 年 1 月 1 日至 2 月 29 日，將推出全新的山景客房月租住宿超值優惠，只需港幣$12,800 起*/30 晚 (已包括加一服務費、水費、電費及政府稅)。 

這次月租住宿超值優惠包含了一系列貼心的服務和設施，例如房間實用面積高達 300平方呎、房內的 Wi-Fi 上網和本地電話服務、雪櫃和客房內獨立保險箱、超值餐飲套餐、自助收費投幣式洗衣服務、室內付費停車場、免費使用游泳池和健身設施、免費酒店穿梭巴士服務(直達港鐵荃灣站及荃灣西站僅 9 分鐘車程)，以及每週一次的客房清潔服務。此月租優惠非常適合各種情況下的住宿需求，如家居裝修期間需要臨時住宿的客人、換樓暫住的居民、來港讀書的學生或工作者、單身貴族、新婚夫婦以及退休人士等等。 

「華麗海灣酒店」的設計以優雅、簡約和貼心為本。酒店位處荃灣青山公路 123 號，把壯麗及迷人日落景色盡收眼底，寧靜和開揚的舒適環境，讓您遠離喧囂都市生活，為身體增添活力。餐飲方面，結合中、西美食佳餚，特別推介多款東南亞美饌，任君選擇。熱誠歡迎大家 到來享受我們為你們準備好的各種尊貴禮遇及超凡服務。 

*所有房間預訂，需視乎入住率情況而定，由於提供優惠的山景客房數量有限，敬請盡早預訂。

(特約)

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