  • 23°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 11:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿根廷極右候選人米萊伊當選總統 主張廢央行經濟美元化

環球政治 11:01 2023/11/20

分享：

分享：

阿根廷周日（19日）舉行的次輪總統投票中，極右翼、自由前進黨候選人米萊伊（Javier Milei）以過半票數勝出。米萊伊於競選期間主張廢除中央銀行，並提倡將阿根廷經濟美元化。

【以巴戰爭】以證人質遭處決 加沙醫院曾藏人質 【下一頁】

當地選舉機構已點選超過99%的選票，結果顯示米萊伊獲得55.7%的選票，而代表執政聯盟的經濟部長馬薩（Sergio Massa）得票率則為44.2%。

馬薩已承認落敗，形容阿根廷人民選擇了另一條路。他已致電米萊伊祝賀對方勝出，並宣布將退出所屬政黨。

米萊伊發表勝利宣言，形容他的勝利是個奇跡，阿根廷會由當日開始重建。

53歲的米萊伊為政治素人，本身是一名經濟學家及電視名人。他競選期間承諾削減支出和稅收、關閉阿根廷央行、用美元取代阿根廷披索作法定貨幣。他也提倡禁墮胎權、放寬槍械管制、只考慮反社會注意的國家作盟友，因此被封為「阿根廷特朗普」。

美國前總統特朗普（Donald Trump）也在自家社交平台Truth Social發文，祝賀米萊伊當選。特朗普稱為米萊伊自豪，形容對方將能扭轉國家命運，讓阿根廷再次偉大（Make Argentina Great Again）。

【APEC】領袖現分歧 聯合宣言未提以巴及俄烏 【下一頁】

阿根廷深受經濟危機困擾，通脹率達150%，4500萬公民當中有4成陷入貧窮。

阿根廷《民族報》（La Nacion）專欄作家、歷史系教授Carlos Pagni認為，固然有一部分選民同意米萊伊的極端觀點。但也有其他不認同其意識形態的選民投給米萊伊，以宣洩他們對經濟和政治的沮喪。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美眾議員宣布不連任 被揭用競選資金打肉毒桿菌
2023/11/17
美眾議員宣布不連任 被揭用競選資金打肉毒桿菌
柏斐文斥辛偉誠不誠實 自詡為助對方拜相功臣
2023/11/15
柏斐文斥辛偉誠不誠實 自詡為助對方拜相功臣
環保少女荷蘭演講被搶咪 抗議邀兩國女性上台（有片）
2023/11/13
環保少女荷蘭演講被搶咪 抗議邀兩國女性上台（有片）
美共和黨第3場總統辯論 各候選人支持以色列進攻加沙
2023/11/09
美共和黨第3場總統辯論 各候選人支持以色列進攻加沙
美民主黨紅州屢報捷 墮胎權成關鍵
2023/11/08
美民主黨紅州屢報捷 墮胎權成關鍵

你可能感興趣

美眾議員宣布不連任 被揭用競選資金打肉毒桿菌
15:07 2023/11/17
美眾議員宣布不連任 被揭用競選資金打肉毒桿菌
柏斐文斥辛偉誠不誠實 自詡為助對方拜相功臣
10:57 2023/11/15
柏斐文斥辛偉誠不誠實 自詡為助對方拜相功臣
環保少女荷蘭演講被搶咪 抗議邀兩國女性上台（有片）
13:14 2023/11/13
環保少女荷蘭演講被搶咪 抗議邀兩國女性上台（有片）
選舉 經濟 中央銀行 阿根廷披索 阿根廷 通脹

下一篇文章

【以巴戰爭】以證人質遭處決 加沙醫院曾藏人質
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款