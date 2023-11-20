阿根廷極右候選人米萊伊當選總統 主張廢央行經濟美元化

阿根廷周日（19日）舉行的次輪總統投票中，極右翼、自由前進黨候選人米萊伊（Javier Milei）以過半票數勝出。米萊伊於競選期間主張廢除中央銀行，並提倡將阿根廷經濟美元化。

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當地選舉機構已點選超過99%的選票，結果顯示米萊伊獲得55.7%的選票，而代表執政聯盟的經濟部長馬薩（Sergio Massa）得票率則為44.2%。

馬薩已承認落敗，形容阿根廷人民選擇了另一條路。他已致電米萊伊祝賀對方勝出，並宣布將退出所屬政黨。

米萊伊發表勝利宣言，形容他的勝利是個奇跡，阿根廷會由當日開始重建。

53歲的米萊伊為政治素人，本身是一名經濟學家及電視名人。他競選期間承諾削減支出和稅收、關閉阿根廷央行、用美元取代阿根廷披索作法定貨幣。他也提倡禁墮胎權、放寬槍械管制、只考慮反社會注意的國家作盟友，因此被封為「阿根廷特朗普」。

美國前總統特朗普（Donald Trump）也在自家社交平台Truth Social發文，祝賀米萊伊當選。特朗普稱為米萊伊自豪，形容對方將能扭轉國家命運，讓阿根廷再次偉大（Make Argentina Great Again）。

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阿根廷深受經濟危機困擾，通脹率達150%，4500萬公民當中有4成陷入貧窮。

阿根廷《民族報》（La Nacion）專欄作家、歷史系教授Carlos Pagni認為，固然有一部分選民同意米萊伊的極端觀點。但也有其他不認同其意識形態的選民投給米萊伊，以宣洩他們對經濟和政治的沮喪。

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責任編輯：鄭錦玲