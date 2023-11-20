【以巴戰爭】以證人質遭處決 加沙醫院曾藏人質

以色列周日（19日）發布影片，指巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）曾在加沙（Gaza）最大的希法醫院（Al-Shifa）內匿藏人質。同時，以方檢驗早前喪葬的以軍女兵屍體，指控哈馬斯處決人質。

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以軍同日發放10月7日的醫院閉路電視影片，聲稱當日有一名受傷人質在多名平民打扮持槍武裝人員護送下進入希法醫院，另有一人嘗試拒絕，但被同行人員拉入相信是醫院的建築物內。據悉，人質估計是泰國及尼泊爾移民工人。

以軍指片段反映，哈馬斯曾在10月7日發動恐襲時利用希法醫院作為恐怖主義活動基地，並稱已將影片轉交相關部門。

發言人哈加里（Daniel Hagari）另外透露，早前證實喪生的19歲女兵馬爾亞諾（Noa Marciano）在屍檢時發現，生前曾遭人虐打，最終被處決。

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哈馬斯聲稱，馬爾亞諾死於以色列的空襲。哈加里則指根據有力情報資訊，馬爾亞諾曾被哈馬斯匿藏在希法醫院內，並遭到哈馬斯謀殺，惟他未披露更多。

以軍周日更發布影片，利用無人機探索希法醫院下，深達55米的哈馬斯地道。片中顯示通道十分狹窄，以軍在影片最後形容有道防爆炸門，但未解釋門後是甚麼。

加沙衛生部門總監Mounir El Barsh反駁，指以軍稱醫院下存在哈馬斯地道為謊言，批評以軍控制醫院8日卻無找到任何證據。

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責任編輯：吳漢培