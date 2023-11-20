▲ 【日圓走勢】Pimco買入日圓 押注日央行被迫收緊貨幣政策

太平洋投資管理公司（PIMCO）正買入日圓，押注速日本央行隨著通脹加劇將被迫收緊貨幣政策。基金經理Emmanuel Sharef表示，自日圓兌美元數月前跌穿140後，Pimco開始長倉日圓。日圓最新報149.58。

Emmanuel Share表示，美國脹正下降，日本通脹仍很高，自然需要長倉日圓，指隨著繼續看到日本通脹上升，並穩定高於其目標，將希望朝著放棄或改變殖利率曲線控制政策的方向移動，最終可能需要加息。

他表示無法準確預測日本將採取什麼行動，但有必要繼續以某種形式收緊政策。他認為，日本可能採取更漸進的額外寬鬆措施，可能採取放棄殖利率曲線控制的形式，然後最終也可能加息。

他指，確實認為日本感受到很大壓力，特別是日圓在150附近帶來的壓力，稱上次觸及該水平時實際上被迫進行干預，這次還沒有做那麼多，但肯定對此感到擔憂。

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責任編輯︰梁浩碩