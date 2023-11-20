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【港股市況】騰訊升逾3%領市、阿里巴巴反彈1%　小米績前升逾1%　恒指升323點（不斷更新）

股市 16:12 2023/11/20

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港股市況不斷更新

港股反彈逾300點，又企50天綫。恒指高開171點，其後走勢反覆向上，恒指升323點，收報17778點，以接近全日最高位收市，成交1063.7億元。科指升2.4%，報4077點。騰訊 （00700） 升逾3%領市，阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%，小米 （01810） 績前升逾1%。

分析文章︰

【分析】小米周一業績　股價個半月跑升50%　今次有驚喜？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】騰訊 （00700） 升逾3%領市，阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%，小米 （01810） 績前升逾1%，恒指升323點，收報17778點，以接近全日最高位收市，成交1063.7億元。科指升2.4%，報4077點。

【16：00】恒指U盤前升278點，報17732點。

【15：34】【大行看法】莎莎目標3至5年內毛利率達50%　惟富瑞摩通將目標價下調逾一成

【15：23】恒指尾市升約281點，報17735點，科指升2%，報4059點。

【15：18】國美零售 （00493） 尾市回吐21%，低見0.044元。

【15：02】【MPF】調查：在職人士要求強積金投資平均回報率11%　基金公會倡做好預期教育

【14：36】大市升幅略為收窄至約220點，報17675點，科指升1.6%，報4045點。

【14：36】【港元拆息】港元拆息全綫走高　1個月HIBOR升至5.21厘、3個月期創近23年高

【14：24】汽車股個別發展，比亞迪（01211逆市偏軟，跌0.9%，吉利 （00175） 跌0.2%，廣汽 （02238） 升0.8%，長汽 （02333） 升逾3%，華晨 （01114） 跌逾1%，恒大汽車 （00708） 跌逾2%。

【14：23】和嘉 （00704） 乾升1.1倍，高見0.3元，僅渉6宗成交或7.9萬元。

【13：40】【大行報告】太古地產售港島東中心12層　花旗料淨負債比率將降至8.4%

【13：37】小鵬汽車 （09868） 午後升逾5%，蔚來 （09866） 升逾2%，染藍的理想汽車 （02015） 升逾3%。

【13：15】滙豐 （00005） 升2%，高見60.45元。

【13：08】【FPS暫停】轉數快11月26日系統提升　凌晨1時至早上11時暫停

【13：00】恒指午後初段升約250點，報17704點，科指升2.1%，報4061點。

【12：48】【滙價走勢】美滙走弱　人民幣滙價升穿7.18關　分析：外資對中國資產態度改善

【12：00】恒生指數半日升263點，報17717點，又企50天綫，成交536億元。科指升2.1%，報4065點。騰訊 （00700） 升近4%，阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%，美團 （03690） 升0.6%，小米 （01810） 績前升0.5%。理想汽車 （02015） 染藍，股價升2%，藥明康德 （02359） 升逾4%。

【12：00】【網絡詐騙】滙豐預告12月起新推信用卡防騙措施、以App替代短訊發OTP　金管局籲市民留意3件事

【11：37】恒指曾升320點，高見17774點，最新報17729點，升275點，科指升2%，報4060點。騰訊 （00700） 升4%，高見328.8。

【11：33】內地股市半日向上，上證半日升0.5%，深證升0.6%，創業板指升0.5%。

【11：31】半新股藥明合聯 （02268） 上市翌日股價升近5%，高見29.4元創上市後新高。

【11：15】恒指短綫向上，升幅擴至250點，報17704點，科指升1.8%，報4052點。騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、網易 （09999） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 升0.1%，小米 （01810） 升0.8%。

【11：04】智欣集團 （02187） 最新挫七成，報0.87元。

【10：54】美團 （03690） 逆市向下，跌0.6%，低見106.6元。

【10：39】小米 （01810） 轉升0.1%，報15.96元，今早曾跌逾3%低見15.42元。

【10：38】大市升幅擴至200點，報17660點，升206點，科指升1.6%，報4043點。

【10：36】網易 （09999） 股價再升逾3%，破頂高見185.7元。

【10：34】滙豐 （00005） 升逾1%，高見60.1元。

【HSBC滙豐】對沖基金Qube否認沽空63億港元滙豐　澄清技術問題致申報出錯

【10：24】阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升3%，美團 （03690） 升0.7%。

【10：21】內房個別發展，中海外 （00688） 逆市跌2%，潤地 （01109） 無升跌，碧桂園 （02007） 升逾1%，雅居樂 （03383） 升近4%，龍湖 （00960） 升0.5%，恒大 （03333） 跌近2%，融創 （01918） 升逾4%。

【內房危機】內地一司一策化解房企違約　上市房企退市確保「退得下、退得穩」

【10：14】中芯國際 （00981） 升0.5%，高見21.95元。

【中芯981】應用材料據報因與中芯國際交易　遭美國調查　股價急瀉4%

【10：14】恒指最新升約122點，報17576點，科指升0.7%，報4009點。

【10：14】【LPR】内地11月1年期、5年期LPR維持不變　符合預期

【10：04】智欣集團 （02187） 逆市挫逾61%，破底低見0.75元。

【09：56】小米 （01810） 將於今日公布業績，股價績前逆市向下，跌逾2%，低見15.52元。

【09：54】理想汽車 （02015） 跑出，早段升幅擴至4%，高見163.5元，同樣獲染藍的藥明康德 （02359） 升逾1%。恒生綜合指數納入Keep （03650） 及途虎養車 （09690） ，Keep逆市跌1%，途虎跌0.7%。

【09：45】馬可數字科技 （01942） 升逾2%，早段高見2.06元。

【恒指季檢】馬可數字科技有得留低恒生綜合指數　北水續可買賣

【09：35】融創中國 （01918） 升逾8%，早段高見2.46元。融創中國公布，目前預計所有重組條件將於11月20日或之前獲達成， 重組生效日期將為11月20日。

【內房危機】融創中國曾升逾一成　預計所有境外債重組條件將於今日或之前達成

【09：25】國美零售 （00493） 股價回吐逾14%，開報0.048元。

【異動】國美曾抽升9成、財困下擬轉開1萬間國美超市？　公司澄清並非超市業務的訂約方（第二版）

【09：21】阿里巴巴 （09988） 反彈2%，理想汽車 （02015） 染藍升逾2%，藥明康德 （02359） 升近2%，恒指高開171點，開報17625點，成交近18億元。科指升1.3%，報4030點。

【阿里巴巴9988】《南華早報》指馬雲辦公室無減持阿里巴巴　日前文件披露馬雲家族信託轉換1000萬股ADS

【恒指季檢】理想汽車及藥明康德染藍　未揀外國公司　12月4日起生效

【09：11】恒指黑期升約218點，報17676點。

【09：00】【大行看法】瑞士盈豐甄俊傑：三制約因素正改善　港股吸引力正逐步回來

【07：45】【阿里巴巴9988】阿里巴巴裁員25000人？　阿里︰謠言接二連三、已報警

【07：45】【Morning精點】3個月港元定存6.8厘再破頂、穩袋8500元利息︱鄭家純：未必需要找接班人、合適時間盡量分拆業務上市

【07：45】港股ADR收報17624點，升169點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報60.16元，較港收市價高1.11元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報319.28元，較港收市價高4.08元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.63元，較港收市價高2.38元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國近期的經濟數據弱於預期，投資者對加息週期完結的預期升溫，美股上周五反覆靠穩。道指收市升1點，報34947點；標指升5點，收報4514點；納指升11點，收報14125點。反映中國概念股表現的金龍指數漲0.1%。

即睇美股收市︰

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開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】馬雲澄清未沽貨阿里美股高港3%　夜期收市升177點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
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