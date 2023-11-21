【ET開市直擊】人仔急升港股續看好？小米、快手業績前後部署

離岸人民幣周一顯著轉強，見3個月高位，帶動港股終止兩連跌，恒指周一升逾300點，收報17,778點，收復50天綫，成交亦重上千億元，港股可繼續造好？小米 （01810） 周一收市後公布業績，第3季虧轉盈，收入按年增0.6%，經調整純利59億人幣勝預期。集團指小米汽車即將進行第2次冬季測試，維持明年上半年量產目標；即將放榜的快手 （01024） ，市場關注集團廣告增長趨勢、本季盈利能力會否提升、管理層如何看待股東騰訊 （00700） 持股等，小米、快手業績前後怎部署？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶Sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：葉淼