▲ 【ChatGPT母企】Sam Altman、OpenAI董事會宮鬥劇峰迴路轉 董事會傳已確定新人選、否定Altman回歸（不斷更新）

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI周末人事大地震，董事會宣布解僱行政總裁Sam Altman，震撼投資界和科技界。事件急速演變，繼傳出OpenAI高層和投資者希望Sam Altman復職，外電香港時間周一（20日）引述OpenAI消息指，臨時CEO Mira Murati計劃重新聘請Sam Altman和與他一同離任的前總裁Greg Brockman，但尚未確定Sam Altman會以甚麼職位回歸，而談判尚未作實。

不過，有關消息傳出不足一小時後，OpenAI董事會最新傳出擬委任Twitch 聯合創辦人Emmett Shear為新任臨時CEO。《The Information》更報道指，董事會成員、OpenAI聯合創辦人Ilya Sutskever向員工表示，Altman 不會回歸，而董事會將委任Shear為臨時CEO。

OpenAI主要投資方之一的微軟（Microsoft，美：MSFT）就傳出，正考慮一旦Sam Altman回歸，微軟將尋求獲得OpenAI董事會席位。 微軟雖然持有OpenAI約49%股權，但一直未能在OpenAI董事會，佔一席位。

Sam Altman於2020年出任OpenAI 行政總裁，也是公司聯合創辦人之一。

Sam Altman據報爭取撤換董事會成員 上載OpenAI訪客卡照片

OpenAI董事會上周解釋Sam Altman在溝通上不坦承，繼而作出解僱決定。身為OpenAI董事會成員的Brockman以辭職以示不滿有關決定。

不過，周末已傳出OpenAI高層及投資者均希望Sam Altman復職。報道引述知情人士稱，Altman對回歸持開放態度，並希望看到治理變革，包括撤換現有董事會成員。

知情人士中表示，包括臨時CEO Mira Murati、首席戰略官Jason Kwon和營運總監Brad Lightcap在內，OpenAI內部主要領導層也在敦促董事會辭職並讓Altman回歸。

Sam Altman及Brockman一度現身OpenAI總部。Altman更在X（Twitter）發帖文稱：「這是第一次也是最後一次用這張OpenAI訪客卡」，或暗示將回歸OpenAI。

另外，報道指Sam Altman一直努力開展其他業務。他努力爭取從沙特主權財富基金為其AI芯片企業籌集數十億美元資金，也一直在尋求為一款專注於AI的硬體設備籌資。

OpenAI原設有6位董事 陣營何屬？

OpenAI 2015年成立，最初以非牟利方式營運。在此輪「宮鬥劇」之前，OpenAI 董事會共有6名成員，除了Sam Altman之外，成員包括：

Greg Brockman ：原為董事會主席，也是OpenAI的聯合創辦人之一。成立OpenAI前，他曾在支付商Stripe 出任科技總監。Brockman上周辭職，以示不滿解僱Altman的決定，另有3名資深研究員也跟隨他離任。

Ilya Sutskever ：OpenAI首席科學家，也是董事會僅餘的OpenAI聯合創辦人。Sutskever曾共同創辦AI初創DNNResearch，集中於神經網絡開發，其後公司賣盤予Google後，曾加入Google作科學分析員，直至共同創辦OpenAI。

Adam D’Angelo ：問答網站Quora 的現任CEO，曾經在Facebook發展初期（2006至08年）出任首席科技總監。他並非OpenAI員工。

Tasha McCauley ：2018年起出任OpenAI 董事會成員，她是美國智庫蘭德公司（Rand Corporation ）兼職高階管理科學家。她並非OpenAI員工。

Helen Toner： 曾在牛津大學AI治理中心工作，並擔任喬治城大學安全與新興技術中心的戰略總監近5年。她並非OpenAI員工。

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責任編輯︰梁浩碩