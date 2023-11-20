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【ChatGPT母企】OpenAI就Sam Altman復職CEO展開談判 　Sam Altman暗示回歸？

股市 08:30 2023/11/20

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【ChatGPT母企】OpenAI就Sam Altman復職CEO展開談判 　Sam Altman暗示回歸？

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI董事會上周五（17日）突然宣布解僱Sam Altman CEO職位，數名OpenAI高層及投資者均希望Sam Altman復職。報道引述知情人士稱，Altman對回歸持開放態度，並希望看到治理變革，包括撤換現有董事會成員。董事會原則上同意辭職，但至今拒絕正式辭職。另有報道指引述兩位知情人士指，微軟正考慮一旦Sam Altman回歸，微軟將尋求獲得OpenAI董事會席位。 

知情人士中表示，包括臨時CEO Mira Murati、首席戰略官Jason Kwon和營運總監Brad Lightcap在內，OpenAI內部主要領導層也在敦促董事會辭職並讓Altman回歸。

報道指，有迹象顯示談判可能即將達成解決方案，Sam Altman及前總裁Greg Brockman現身OpenAI總部。Sam Altman又於前稱Twitter的X發帖文表示，這是第一次也是最後一次用這張OpenAI訪客卡，或暗示將回歸OpenAI。

另外，報道指Sam Altman一直努力開展其他業務。他努力爭取從沙特主權財富基金為其AI芯片企業籌集數十億美元資金，也一直在尋求為一款專注於AI的硬體設備籌資。

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【ChatGPT母企】投資者傳向OpenAI施壓　力撐Sam Altman復職CEO（第二版）

【人工智能】ChatGPT開發商OpenAI擬以860億美元估值出售員工持股

責任編輯︰梁浩碩

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