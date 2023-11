【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇峰迴路轉　Sam Altman加入微軟、OpenAI三日三CEO（不斷更新）

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI周末人事大地震,董事會宣布解僱行政總裁Sam Altman,震撼投資界和科技界。事件急速演變,OpenAI於香港時間周一中午傳出,Twitch 聯合創辦人Emmett Shear成為OpenAI新任臨時CEO,Sam Altman不會回歸。微軟(Microsoft,美:MSFT)行政總裁Satya Nadella宣布,Sam Altman和OpenAI前董事會主席Greg Brockman加入微軟。Sam Altman轉發Satya Nadella文章並回覆:任務仍繼續。

Nadella稱,微軟與OpenAI會維持合作關係,有信心按時推進早前在「Microsoft Ignite大會」活動公布的事項,期待與Emmett Shear帶領的新OpenAI管理團隊合作。

Sam Altman轉發Nadella帖文稱:「任務繼續(the mission continues)」。Altman於2020年出任OpenAI 行政總裁,也是公司聯合創辦人之一。

隨OpenAI人事地震暫見平穩,微軟周一美股盤前升逾2%,新報379.6美元,屬歷史新高。

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…