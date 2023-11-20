【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇峰迴路轉　Sam Altman加入微軟、OpenAI三日三CEO（不斷更新）

▲ 【ChatGPT母企】Sam Altman、OpenAI董事會宮鬥劇峰迴路轉 董事會傳已確定新人選、否定Altman回歸（不斷更新）

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI周末人事大地震，董事會宣布解僱行政總裁Sam Altman，震撼投資界和科技界。事件急速演變，OpenAI於香港時間周一中午傳出，Twitch 聯合創辦人Emmett Shear成為OpenAI新任臨時CEO，Sam Altman不會回歸。微軟（Microsoft，美：MSFT）行政總裁Satya Nadella宣布，Sam Altman和OpenAI前董事會主席Greg Brockman加入微軟。Sam Altman轉發Satya Nadella文章並回覆：任務仍繼續。

Nadella稱，微軟與OpenAI會維持合作關係，有信心按時推進早前在「Microsoft Ignite大會」活動公布的事項，期待與Emmett Shear帶領的新OpenAI管理團隊合作。

Sam Altman轉發Nadella帖文稱：「任務繼續（the mission continues）」。Altman於2020年出任OpenAI 行政總裁，也是公司聯合創辦人之一。

隨OpenAI人事地震暫見平穩，微軟周一美股盤前升逾2%，新報379.6美元，屬歷史新高。

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap， our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite， and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett… — Satya Nadella （@satyanadella） November 20， 2023

一度傳出Sam Altman有機會重返OpenAI 臨時CEO再遭換人

OpenAI董事會上周解釋Sam Altman在溝通上不坦承，繼而作出解僱決定。身為OpenAI董事會主席的Brockman以辭職以示不滿有關決定。

周末期間，OpenAI高層和投資者希望Sam Altman復職，外電香港時間周一（20日）引述OpenAI消息指，臨時CEO Mira Murati計劃重新聘請Sam Altman和與他一同離任的前總裁Greg Brockman，但尚未確定Sam Altman會以甚麼職位回歸，而談判尚未作實。

不過，有關消息傳出不足一小時後，OpenAI董事會最新傳出擬委任Twitch 聯合創辦人Emmett Shear為新任臨時CEO。《The Information》更報道指，董事會成員、OpenAI聯合創辦人Ilya Sutskever向員工表示，Altman 不會回歸，而董事會將委任Shear為臨時CEO。

在周一一連串變動前，Sam Altman及Brockman一度現身OpenAI總部。Altman更在X（Twitter）發帖文稱：「這是第一次也是最後一次用這張OpenAI訪客卡」，或暗示將回歸OpenAI。

有報道指，當時臨時CEO Mira Murati、首席戰略官Jason Kwon和營運總監Brad Lightcap在內，OpenAI內部主要領導層也在敦促董事會辭職並讓Altman回歸。

另外，報道指Sam Altman一直努力開展其他業務。他努力爭取從沙特主權財富基金為其AI芯片企業籌集數十億美元資金，也一直在尋求為一款專注於AI的硬體設備籌資。

OpenAI原設有6位董事 陣營何屬？

OpenAI 2015年成立，最初以非牟利方式營運。在此輪「宮鬥劇」之前，OpenAI 董事會共有6名成員，除了Sam Altman之外，成員包括：

Greg Brockman ：原為董事會主席，也是OpenAI的聯合創辦人之一。成立OpenAI前，他曾在支付商Stripe 出任科技總監。Brockman上周辭職，以示不滿解僱Altman的決定，另有3名資深研究員也跟隨他離任。

Ilya Sutskever ：OpenAI首席科學家，也是董事會僅餘的OpenAI聯合創辦人。Sutskever曾共同創辦AI初創DNNResearch，集中於神經網絡開發，其後公司賣盤予Google後，曾加入Google作科學分析員，直至共同創辦OpenAI。

Adam D’Angelo ：問答網站Quora 的現任CEO，曾經在Facebook發展初期（2006至08年）出任首席科技總監。他並非OpenAI員工。

Tasha McCauley ：2018年起出任OpenAI 董事會成員，她是美國智庫蘭德公司（Rand Corporation ）兼職高階管理科學家。她並非OpenAI員工。

Helen Toner： 曾在牛津大學AI治理中心工作，並擔任喬治城大學安全與新興技術中心的戰略總監近5年。她並非OpenAI員工。

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責任編輯︰梁浩碩