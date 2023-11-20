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【Morning精點】3個月港元定存6.8厘再破頂、穩袋8500元利息︱鄭家純：未必需要找接班人、合適時間盡量分拆業務上市

Hot Talk 07:27 2023/11/20

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【Morning精點】3個月港元定存6.8厘再破頂、穩袋8500元利息︱鄭家純：未必需要找接班人、合適時間盡量分拆業務上市

責任編輯︰梁浩碩

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