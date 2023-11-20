【Morning精點】3個月港元定存6.8厘再破頂、穩袋8500元利息︱鄭家純：未必需要找接班人、合適時間盡量分拆業務上市 Hot Talk 07:27 2023/11/20 分享： 分享： ▲ 【Morning精點】3個月港元定存6.8厘再破頂、穩袋8500元利息︱鄭家純：未必需要找接班人、合適時間盡量分拆業務上市 【港元定存】3個月港元定存6.8厘再破頂 穩袋8500元利息賺聖誕大餐 【周大福系】鄭家純罕有受訪：未必需要找接班人 合適時間盡量分拆業務上市 【垃圾徵費】收費分兩種模式 環保署料3至4人家庭每月垃圾收費開支約30至50元 Taylor Swiftt巴西演唱會發生意外 23歲女粉絲暈倒猝逝責任編輯︰梁浩碩 退休積滿Fund 退休靠長揸3隻股票？龔成：其中一隻長期年均回報達逾20% 立即收看 上日Morning精點︰阿里巴巴上季收入增8.5% 盒馬鮮生IPO、雲業務全拆擱置︱瑞銀：負資產未見頂 「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」 開啟hket App，閱讀全文 港股 鄭家純 港元 看文章 ・ 賺取 ET Points hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券 立即領取