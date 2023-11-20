時尚品牌 ANNA SUI 與 Sanrio 跨界合作 打造6款人氣Sanrio characters 隨行 Mini Box

臨近年尾，又是與親朋好友歡度佳節的時候，大家要外出慶祝、參加聖誕派對，甚至到外國旅行，而一個美觀兼實用的隨身小物十分重要。



7-Eleven 於今個聖誕邀得紐約時尚品牌 ANNA SUI 與 Sanrio Hong Kong 跨界合作，以型格和華麗為主題，結合ANNA SUI 的時尚元素和 Sanrio characters 的可愛風格，聯手打造一共6款「ANNA SUI｜Sanriocharacters 隨行 Mini Box」，將人氣角色重新包裝，包括 Hello Kitty、Kuromi、Bad Badtz-Maru （XO）、Little Twin Stars、My Melody 和 Cinnamoroll（玉桂狗），搭配 ANNA SUI 黑色蕾絲、復古風格，以及經典玫瑰、蝴蝶印花，加上黑色與紫色的招牌配色，以全新型格造型示人。「 ANNA SUI x Sanrio characters 隨行 Mini Box」充滿著聖誕節的歡樂氛圍，而且設計華麗型格，更附送尼龍肩揹帶讓隨行盒可以搖身一變成為側背的小盒子，適合出席派對或外遊時隨身配戴！



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ANNA SUI 是著名紐約時尚品牌，由華裔設計師蕭志美（Anna Sui）所創立，設計以華麗型格見稱，常於設計加入碎花、蝴蝶、玫瑰等少女元素，當中又以黑紫配色最為人熟識。今次 ANNA SUI 與Sanrio Hong Kong 聯乘，更有 ANNA SUI 設計師親自參與設計， 為隨行 Mini Box 設計出 7-Eleven的獨家限定圖案，讓盒子更具時尚風格。「ANNA SUI｜Sanrio characters 隨行 Mini Box」將於 11月 22 日早上 7 時在 7-Eleven 華麗登場 ，各位 ANNA SUI 和 Sanrio characters 粉絲們記得到 7-Eleven 換購。

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「ANNA SUI｜Sanrio characters 隨行 Mini Box」共有 6 個款式、3 種顏色，物料採用輕身 PC 膠物料，比一般布袋更容易清潔和打理。採用啞面物料，配上凹凸坑紋，正面分別印有 6 位 Sanrio characters 盛裝打扮的頭像，及充滿 ANNA SUI 特色的碎花、蝴蝶等圖案，而盒子背面更以壓印方式 刻 上 了 ANNA SUI 和 Sanrio characters 標 誌 ， 可 見 每 個 設 計 細 節 都 非 常 精 緻 。

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隨行 Mini Box 更是實用又百搭，在日常外出或者旅行都能大派用場！隨行 Mini Box 選用輕量堅固物料，適合擺放化妝品、粉餅、眼鏡、相機等易碎物品，盒內有網狀分隔層，方便用於分類小物，讓你的物品保持整齊有序。另外，隨行 Mini Box 更是旅行上機必備，當盒子打開時能直立式穩定地擺放於飛機桌上，方便尋找護照、充電器等旅行小物。每個盒配備指定款式肩揹帶，扣上後即變身型格又可愛隨行小包，肩帶印有ANNA SUI和Sanrio characters 獨特圖案，亦可調節長度（最長可延長至120CM），側揹或斜揹皆可，非常方便攜帶出外。

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責任編輯：陳詠妍