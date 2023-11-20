▲ 【大行看法】瑞士盈豐甄俊傑：三制約因素正改善 港股吸引力正逐步回來

港股近日表現仍然反覆，瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管甄俊傑表示，中國股市受三因素影響，分別是美國息口走勢、中美地緣政治風險，以及中國內生經濟增長。恒指今季反覆下試年內低位，若無大的壞消息影響，加上上述三個方面都正在改善，認為股市的吸引力正慢慢回來。

甄俊傑指出，中國經濟走向對大市為最關鍵的因素，經濟仍受制於房地產市場沉底，但中央已開始化解地方債務平台的風險，整體基本面正在改善。即使明年經濟增長將放慢，但通脹可能回升，科技周期亦在第四季至明年第一季見底，帶動中國出口改善，利好企業利潤。

另一方面，資金對息口敏感，甄俊傑稱，美國數據顯示經濟將放慢，息口有望見頂，預期人民幣滙率不會太弱，加上美股並不便宜，隨美息及美元見頂， 投資者或重新考慮新興市場。他認為，大部分外資對中港股市的倉位相當低，近日人民幣走強至7.21關口，可能是外資重新留意中資股的迹象，進一步引證要繼續看人民幣走勢，並認為現時可以分段吸納。

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編輯：袁諾曦