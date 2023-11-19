【APEC】陳茂波出席APEC財長會議 稱：環球財政挑戰不容輕視

財政司司長陳茂波撰文分享在美國三藩市出席亞太區經濟合作組織會議的觀察。他指出，大部分經濟體連年出現赤字，惟政府必要開支調整空間不多，且需投資於應對氣候變化和基建，未來的環球財政挑戰不容輕視。

海濱花園海景三房535萬售 原業主持貨逾3年帳蝕近百萬【下一頁】

陳茂波表示全球政經局勢複雜多變，世界經濟面臨多重風險。與會代表普遍認為，高利率會維持較長時間，全球經濟在2024年增長將比今年緩慢， 而且下行風險較高。展望中長期仍然疲弱，不少國家可能需要兩至三年才可以回到疫情前的增長軌道。

【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

【交通優勢】九巴口岸線增轉乘優惠 車資最高可享近五折優惠【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【大行報告】友邦新業務價值勝預期帶動股價升 一文看清大行最新評級及目標價【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱