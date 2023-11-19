▲ 【AI芯片】微軟推AI芯片 台積電5納米技術 打造一條龍智能雲

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微軟上周宣布，推出兩款針對AI及雲計算的芯片，分別是Azure Maia AI 加速器及Arm構設計的 Azure Cobalt CPU，芯片採用5納米技術，由台積電代工製造，就如同蘋果芯片一樣，微軟只將芯片應用到自家數據中心的Copilot及Azure智能雲服務上。分析認為可減低企業AI服務高成本問題。

微軟稱，芯片是微軟提供基礎設施系統的最後一塊拼圖，從芯片選擇、軟體、伺服器機架，以至冷卻系統，由上而下的一條龍設計，將內部系統到客戶工作量實行最佳化配搭。

微軟亦擴大合作夥伴，予客戶提供更多選擇，例如推出專為NVIDIA H100 Tensor Core GPU打造的全新NC H1​​00 v5 虛擬機器系列，為中階 AI 訓練和生成式 AI 推理提供更高的效能、可靠性和效率。未來還會支援NVIDIA H200 Tensor Core GPU ，以迎合更大的模型推理。

微軟Azure亦推出AMD MI300X 加速器配搭的虛擬機器，以迎合高端AI模型訓練和生成推理，未來亦可選用AMD Instinct MI300X。

微軟稱，將繼續與所有合作夥伴合作，為客戶提供他們想要的東西。

不過，微軟無透露新芯片的效能，市場消息則指，Cobalt 配備 128 個運算核心，且採用ARM架構設計，可減低電力損耗。

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記者：譚志偉