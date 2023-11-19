  • 20°C
香港時間 : 20231119日 (週日) 22:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI芯片】微軟推AI芯片　台積電5納米技術　打造一條龍智能雲

股市 22:30 2023/11/19

分享：

分享：

【AI芯片】微軟推AI芯片　台積電5納米技術　打造一條龍智能雲

點擊圖片放大

微軟上周宣布，推出兩款針對AI及雲計算的芯片，分別是Azure Maia AI 加速器及Arm構設計的 Azure Cobalt CPU，芯片採用5納米技術，由台積電代工製造，就如同蘋果芯片一樣，微軟只將芯片應用到自家數據中心的Copilot及Azure智能雲服務上。分析認為可減低企業AI服務高成本問題。

微軟稱，芯片是微軟提供基礎設施系統的最後一塊拼圖，從芯片選擇、軟體、伺服器機架，以至冷卻系統，由上而下的一條龍設計，將內部系統到客戶工作量實行最佳化配搭。

微軟亦擴大合作夥伴，予客戶提供更多選擇，例如推出專為NVIDIA H100 Tensor Core GPU打造的全新NC H1​​00 v5 虛擬機器系列，為中階 AI 訓練和生成式 AI 推理提供更高的效能、可靠性和效率。未來還會支援NVIDIA H200 Tensor Core GPU ，以迎合更大的模型推理。

微軟Azure亦推出AMD MI300X 加速器配搭的虛擬機器，以迎合高端AI模型訓練和生成推理，未來亦可選用AMD Instinct MI300X。

微軟稱，將繼續與所有合作夥伴合作，為客戶提供他們想要的東西。

不過，微軟無透露新芯片的效能，市場消息則指，Cobalt 配備 128 個運算核心，且採用ARM架構設計，可減低電力損耗。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

【美股焦點｜MSFT】微軟證實將Copilot AI帶到Win10　美股盤前刷新新高

記者：譚志偉

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 科技戰 AMD NVIDIA
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【內房危機】內地一司一策化解房企違約　上市房企退市確保「退得下、退得穩」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款