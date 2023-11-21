【的士罷工】運輸署斡旋失敗 的士業維持明早11時罷工決定

的士業界不滿政府打擊非法白牌車不力而計劃於明日（22日）進行罷工，運輸署今日（21日）與多個的士團體會面斡旋，惟結果失敗，業界維持罷工決定，明日將如期在早上11至下午2時進行罷工，的士將停泊在大埔林村許願樹旁停車場，有超過500輛的士報名參與，業界將明日將如期罷工，並於大埔林村許願樹附近停泊，目前有約500輛的士報名參與。

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的士小巴商總會理事長周國強表示，如果當局在一個星期內仍未有大規模執法，不排除將採取比明日更大型的行動，估計屆時會有約1,000輛的士參與。周國強指現時法例對的士牌照管制很多，業界經營辛苦，而非法經營的白牌車因毋須按錶收費，收入比一般的士司機高，他強調行動並非要威脅政府，而是希望政府能審視業界情況。

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而政府發言人則表示，一直關注的士行業的營運環境，期望的士業界以公眾利益為大前提，理性務實地解決問題。

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撰文：鄭日棱