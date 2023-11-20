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【分析】小米周一業績　股價個半月跑升50%　今次有驚喜？

股市 07:00 2023/11/20

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【分析】小米周一業績　股價個半月跑升50%　今次有驚喜？

小米 （01810） 周一公布三季業績，綜合市場預期，收入增長變動不大，約於704.6億元，經調整純利46.5億元，增長1.2倍，留意有兩大焦點，第一是毛利率改善，第二是小米汽車進展。

小米股價於第三季升15%，突破12元水平，走勢不差，但第四季以來，股價個半月更累升49%，直撲16元，主要原因應是小米汽車的消息。

由於小米汽車的外型照已流出，投資者下一步關注的，是小米汽車的配備、功能、售價，以及發布與上市日期。最佳的進展似乎是明年首季發布，售價約20萬元以上，為現時市場最佳的毛利水平，不過，電動車企業創業時期難免虧損，市場亦已預期首年不會賺錢。

至於毛利率改善，綜合市場預期，可由16.6%升至21.4%，原因在於新興市場需求轉強、原材料成本下降及互聯網廣告業務帶動。手機預期以高端手機爭回中國市佔，海外的印度市場難寄厚望，反而亞非拉（亞細亞、非洲及拉丁美洲）市場或可進一步增長，物聯網亦預期海外業務回穩。

記者：譚志偉

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【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

欄名 : 即市財經分析

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