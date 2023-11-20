巴西歌迷高溫睇騷暈倒死亡 Taylor Swift押後演唱會

美國樂壇天后Taylor Swift正於南美舉行巡迴演唱會「The Eras Tour」，巴西站有名女歌迷疑因難抵高溫於演唱會的會場暈倒，送院證實不治。Taylor發聲明對歌迷的死致以哀悼，並宣布押後演唱會。

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事發於上周五（17日），Taylor Swift於里約熱內盧一個體育館舉行露天演唱會。

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巴西正值熱浪，但由於該場演出的座位為先到先得，大量歌迷冒著超過攝氏37度高溫在外排隊數小時，以爭取坐到視野更佳的位置。外媒報道，現場觀眾的體感溫度更達攝氏60度。

現場一度有人分發冰粒為歌迷降溫，而入場後選擇站立區的歌迷大多都沒有飲水，避免因去洗手間而被其他人霸佔位置。

一名23歲女歌迷Ana Benevides於現場暈倒後送院搶救，但仍因心臟驟停宣告不治。

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Taylor同日於社交平台Instagram發布限時動態，證實Ana在演出之前已不幸離世。她形容Ana美麗且年輕，對她的死訊感到沮喪。她也證實押後翌日於巴西站的演出。

有歌迷於社交平台指控場館人員禁止觀眾帶水入場，有粉絲拍攝的片段也顯示Taylor在台上一度中止演出，示意需要為歌迷提供水來消暑，甚至將水樽丟到觀眾席上。

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責任編輯：鄭錦玲