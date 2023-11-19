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【APEC】領袖現分歧 聯合宣言未提以巴及俄烏

環球政治 18:26 2023/11/19

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亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議已於上周五（17日）閉幕，APEC會後聯合發表的《金門宣言》（Golden Gate Declaration）並未提及以巴戰爭和俄烏戰爭，顯示各國領袖在戰爭議題上表現分歧。

【以巴戰爭】世衛專家指希法醫院為死亡區 以軍否認下驅逐令 【下一頁】

美國主辦今次會議並發表主席聲明，稱以最強烈措辭譴責俄羅斯侵略烏克蘭，與去年APEC聯合宣言的措詞幾乎一致。

聲明又提到，APEC領導人就加沙危機交換意見，但有領袖反對將有關加沙的部分納入宣言，部分人認為APEC並非討論地緣政治問題的論壇。

《金門宣言》雖未提及戰爭，但重申在創造自由、開放、公平、非歧視、透明、包容和可預測的貿易和投資環境方面的決心。

宣言主張各方討論，以期在2024年之前建立一個可供所有成員使用、全面且運作良好的解決爭端系統。

【以巴戰爭】以國否認達成休戰協議 換哈馬斯釋放人質 【下一頁】

汶萊、印尼和馬來西亞發表聯合聲明，表明支持利雅德峰會訊息，呼籲立即停止在加沙的軍事行動，並拒絕以色列將針對巴勒斯坦人的行動視為自衛理由。

三國呼籲作立即、持久和持續的人道休戰，並向加沙平民提供必需品和服務而不受阻。

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責任編輯：鄭錦玲

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