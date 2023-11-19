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【外圍一周前瞻】聚焦英偉達NVDA業績　周四感恩節美股休市（附數據表）

股市 18:07 2023/11/19

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【外圍一周前瞻】聚焦英偉達NVDA業績　周四感恩節美股休市（附數據表）

本周四為美國感恩節，美股休市，周五則會提前三小時至當地時間下午1時休市，料美股或偏靜。本周焦點為芯片巨頭英偉達（NVIDIA，美：NVDA）將於周二收市後公布業績，為「美股七雄」中最後一隻。

市場預期第三季英偉達營收為160.9億美元，按年升171%，每股盈利為3.016美元，按年飈10倍。其中，數據中心的收入有望再創新高，料錄得127.9億美元，按年升233.6%。是次業績需關注地緣政治對未來銷售展望的影響，尤其是有關美國新的芯片禁令。此前市場已傳出英偉達將推出三款針對中國市場的AI高階晶片產品。

另外，本周要留意11月製造業PMI初值及FOMC會議紀要。

投資界對股市看法分歧，美銀策略師Michael Hartnett表示，隨科技和宏觀經濟逆風不斷加劇，投資者應在近期上漲後拋售風險資產。考慮到標指在10月 27日觸及近期低點後出現「史詩般的風險反彈」，高收益利差收窄、小型股、美國地區銀行股、科技股和中國資產廣泛上漲，投資者應該開始「淡出」。

Glenmede 投資策略和研究主管 Jason Pride表示，公司正在減持股票，並且對現金和短期固定收益的配置高於正常水平，主因利率仍然高企，金融狀況仍然緊張，短期前景令人不安，可能無法證明高估值水平是合理。

不過，Ned Davis Research分析師認為，投資者一直思考儲局能否實現軟著陸，通脹數據反映緊縮週期已經結束的看法，而且長期走高的口號可能不會像之前擔心的那麼長，故建議投資人應進一步轉向配置股票。

Truist Advisory Services聯合首席投資官 Keith Lerner 表示，近期股市上升意味「出現積極驚喜的門檻也更高」，建議在回調時加倉股票。

本周美國重點數據
日期項目預測前值
11月21日10月成品房銷售（按月）-1.50%-2%
11月22日FOMC會議紀要//
10月耐用品訂單-3.20%＋4.6%
首次申領失業救濟金人數22.5萬23.1萬
連續申領失業救濟金人數187.5萬186.5萬
11月24日11月製造業PMI初值49.950
11月服務業PMI初值50.450.6
11月綜合PMI初值50.350.7
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